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Рубрика: Общество

Тест на карантин

Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за рубежа для привитых россиян
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
Роспотребнадзор изменил порядок въезда россиян из-за рубежа. Так, привитые или переболевшие COVID-19 смогут не сдавать ПЦР-тест. Новые правила вступают в силу 7 июля.

"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", - говорится в постановлении главного санитарного врача.

Фото: iStock
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Все остальные должны сдать один ПЦР-тест в течение трех дней после возвращения. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

С начала мая все россияне после возвращения в страну должны были сдать два ПЦР-теста. Первый - в течение 72 часов, второй - в срок до пяти дней, разница между тестами должна была составлять не менее суток.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

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