Роспотребнадзор изменил правила въезда из-за рубежа для привитых россиян

Роспотребнадзор изменил порядок въезда россиян из-за рубежа. Так, привитые или переболевшие COVID-19 смогут не сдавать ПЦР-тест. Новые правила вступают в силу 7 июля.

"При наличии вакцинации против СОVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется", - говорится в постановлении главного санитарного врача.

Все остальные должны сдать один ПЦР-тест в течение трех дней после возвращения. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

С начала мая все россияне после возвращения в страну должны были сдать два ПЦР-теста. Первый - в течение 72 часов, второй - в срок до пяти дней, разница между тестами должна была составлять не менее суток.