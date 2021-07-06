Роспотребнадзор: Россияне стали уделять больше внимания здоровью

В условиях пандемии российские потребители стали уделять больше внимания всему, что связано со здоровьем, подталкивая производителей и торговые сети к действиям, направленным на заботу о клиентах и окружающей среде. Об этом рассказала во время доклада на сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителей​​ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В докладе отмечалось, что во время пандемии многие страны столкнулись с одинаковыми проблемами, включая введение ограничений, касающихся общепита, сектора услуг, срочное закрытие границ и так далее. Это отразилось не только на бизнесе, коллективах и органах власти, но и на потребителях.

Попова рассказала, что в новых условиях растут риски, связанные с безопасностью продукции, а потребители стали уделять "все больше внимания всему, что связано со здоровьем, а также вопросам экологии и устойчивого развития".

Как добавили в пресс-службе Роспотребнадзора, в прошлом году была сформирована первая практика закона, направленного на защиту прав социально уязвимых категорий потребителей, введена повышенная ответственность за отказ организаций обслуживать людей с ограничениями здоровья, людей старшего поколения и детей.