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06.07.2021 23:13
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Россияне стали уделять больше внимания здоровью

Текст: Евгения Думанская

В условиях пандемии российские потребители стали уделять больше внимания всему, что связано со здоровьем, подталкивая производителей и торговые сети к действиям, направленным на заботу о клиентах и окружающей среде. Об этом рассказала во время доклада на сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в области защиты прав потребителей​​ глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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В докладе отмечалось, что во время пандемии многие страны столкнулись с одинаковыми проблемами, включая введение ограничений, касающихся общепита, сектора услуг, срочное закрытие границ и так далее. Это отразилось не только на бизнесе, коллективах и органах власти, но и на потребителях.

Попова рассказала, что в новых условиях растут риски, связанные с безопасностью продукции, а потребители стали уделять "все больше внимания всему, что связано со здоровьем, а также вопросам экологии и устойчивого развития".

Как добавили в пресс-службе Роспотребнадзора, в прошлом году была сформирована первая практика закона, направленного на защиту прав социально уязвимых категорий потребителей, введена повышенная ответственность за отказ организаций обслуживать людей с ограничениями здоровья, людей старшего поколения и детей.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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