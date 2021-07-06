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06.07.2021 21:30
Рубрика: Экономика

Россия увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья почти на треть

Текст: Евгения Думанская

За первые шесть месяцев текущего года импорт товаров из стран дальнего зарубежья вырос на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная таможенная служба России.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Сумма за импортированные товары составила 121,55 миллиарда долларов, при этом в июне по сравнению с маем стоимостный объем упал на 0,7% - до $21,323 млрд.

На 14,7% вырос импорт текстильных изделий и обуви из стран дальнего зарубежья, закупки химической продукции сократились на 3,6%, продовольствия стали импортировать на 0,6% меньше.

В июне по сравнению с маем на 13% упал импорт фармацевтической продукции, при этом на 10,5% выросли поставки продукции неорганический и органической химии. На 32,1% сократились закупки летательных аппаратов и на 28,9% - железнодорожных локомотивов.

В продовольственной группе существенно упал импорт овощей ( на 38,7%), молочных продуктов ( на 22,2%), зерновых культур (на 21,9%). Сахара купили на 15,7% меньше, рыбы - на 10,2%. При этом сильно вырос импорт растительного масла - на 44,8%.

Импорт обуви вырос на 42,9%, также РФ купила на 18,8% больше текстильной одежды, значительно выросли закупки химических нитей, хлопка и текстильных материалов.

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