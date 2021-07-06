База РФ в Таджикистане проводит учения на фоне обстановки в Афганистане

В Таджикистане 201-я российская военная база провела проверку боевой готовности противовоздушной обороны. Как сообщили в Центральном военном округе, по тревоге были подняты расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС.

Дежурные силы на радарах обнаружили высокоскоростные цели условного противника, произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям. Цели имитировали средства воздушного нападения, которые атаковали с различных направлений и на различных высотах.

Также на учениях военнослужащие отработали нормативы по перезарядке систем С-300. В свою очередь, подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп на боевые позиции. Кроме того, учения с пусками ракет провели также ударные и транспортно-боевые вертолеты 201-й военной базы. В ЦВО рассказали, что в ходе тренировок экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8МТВ5-1 нанесли ракетный удар по группировке условного противника.

В тренировках были задействованы два ударных вертолета Ми-24 и два транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1, а также около 100 военнослужащих.