Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ

Российская делегация в Парламентской ассамблее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) покинула заседание, протестуя против нарушения регламента.

Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил это решение тем, что ассамблея нарушает собственный регламент. В нем прописано, что решения принимаются двумя третями голосов членов ассамблеи, а не двумя третями депутатов, принимающих участие в заседании - онлайн или очно.

Во вторник парламентская ассамблея рассмотрела две резолюции: с оценками действий России в отношении Украины и Крыма и с осуждением действий властей Беларуси в отношении оппозиции. Их поддержали 126 и 122 члена ассамблеи соответственно. "Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем", - заявил на это Петр Толстой.

- Мы не хотим конфронтации, мы хотим диалога. Решения, принимаемые 120 голосами, нелегитимны, - указал глава российской делегации.