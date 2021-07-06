Самый дешевый, но мощный. Каким будет новый смартфон Samsung

Компания Samsung готовит к выпуску новый ультрабюджетный смартфон Galaxy A03s, который получит чип MediaTek Helio G35 и 4 Гб оперативной памяти (что нетипично для дешевых моделей).

Аппарат оснастят 6,5-дюймовым экраном на базе матрицы IPS, фронтальной камерой на 5 Мп и основной - на 13 Мп. Кроме того, Galaxy A03s будет оборудован сканером отпечатка пальца в боковой кнопке включения, аккумулятором на 6000 мАч и портом USB-C, пишет NDTV. В общем, ультрабюджетник "прокачают" максимально и установят на него Android 11 с тремя годами мажорных обновлений.

Судя по всему, это будет самый дешевый аппарат бренда в актуальной линейке - во всяком случае, модель Galaxy A02s обходится покупателям менее чем в 9000 рублей.