Сергей Лавров начал поездку по странам Юго-Восточной Азии с Индонезии

Совершив 13-часовой перелет из Москвы в Джакарту, глава МИД России Сергей Лавров начал визит в страны Юго-Восточной Азии (ЮВА). "Развитие отношений с десятью расположенными здесь государствами и объединяющей их ассоциацией - АСЕАН - рассматривают в России как "один из приоритетов нашей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Именно так Лавров в опубликованном 6 июня интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека" охарактеризовал подходы Москвы к диалогу с влиятельным и экономически развитым азиатским региональным объединением, совокупное население которого превышает 700 миллионов человек.

Джакарта встретила главу российского внешнеполитического ведомства не только плотным смогом, но и введенным на днях тотальным локдауном из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. По этой причине буквально в последний момент претерпел изменения плотный график поездки министра по странам ЮВА. Как сообщили на Смоленской площади, именно "по карантинным обстоятельствам" у принимающей стороны не состоится изначально запланированный визит в султанат Бруней.

В самой Индонезии эпидемиологическая обстановка не менее тревожна, чем в крошечном Брунее. По данным газеты The Jakarta Post, всю последнюю неделю в стране фиксировали более чем по 20 тысяч в сутки новых случаев инфицирования коронавирусом, а в минувшее воскресенье их число достигло 30 тысяч. Это привело к "коллапсу национальной системы здравоохранения", а хуже всего ситуация складывается в Джакарте и на острове Ява. На фоне бьющей антирекорды заболеваемости еще с 3 июля местные власти запретили движение на улицах 30-миллионной столицы Индонезии для всех работников не жизненно важных предприятий, выставили на дорогах полицейские блокпосты, закрыли торговые центры и обязали продуктовые магазины работать строго до 18.00. А начиная с 6 июля Джакарта ужесточила правила въезда для иностранных туристов, которым отныне необходимо предъявить сертификат о полной вакцинации, сдать два ПЦР-теста и проходить восьмидневный карантин.

Не менее серьезно отнеслись индонезийцы и к прибывшей в Джакарту российской официальной делегации, всех членов которой по прилете обязали пройти дополнительное ПЦР-тестирование. Взыскав за полуминутную процедуру по 150 долларов "с носа", журналистский пул министра иностранных дел России изолировали в гостинице и настоятельно рекомендовали не выходить за ее пределы по соображениям эпидемиологической безопасности.

Во вторник Сергей Лавров провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, а также с министром иностранных дел страны Ретно Марсуди. В ходе встреч, которые прошли в максимально усеченном составе (по данным "РГ", в МИД Индонезии российский министр попал только в сопровождении посла РФ в Джакарте Людмилы Воробьевой), были предметно обсуждены двусторонние и региональные отношения. Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров со своей индонезийской коллегой (журналисты наблюдали за ней удаленно), Лавров констатировал "очень конструктивное" развитие диалога между Москвой и Джакартой. По словам министра, в настоящее время финализируется документ, который придаст отношениям наших стран характер "стратегического партнерства".

В МИД Индонезии Лавров попал только в сопровождении посла РФ в Джакарте Людмилы Воробьевой

По данных местных СМИ, столкнувшаяся с новой волной коронакризиса Джакарта отчаянно заинтересована в ускорении программы вакцинации своего почти 300-миллионного населения. С учетом того, что российская вакцина "Спутник V" пока не признана властями Индонезии, стороны подробно обсудили перспективы совместной борьбы с COVID-19. "Мы подтвердили нашу готовность к плотному сотрудничеству с Индонезией по вопросам возможности не только поставок вакцин, но и обсуждения ее производства на территории Индонезии", - отметил Сергей Лавров.

В контексте отмечаемого 30-летнего юбилея российско-асеановских отношений и 25-й годовщины установления полномасштабного диалога нашей страны с юго-восточной азиатской "десяткой" в формате видеоконференции состоялось специальное совещание министров иностранных дел России и стран АСЕАН "по вопросам развития стратегического партнерства". Прошедший пандемийный год негативно сказался на товарообороте между Россией с АСЕАН. В этой связи и наличия, по словам Лаврова, "весьма значительных резервов", речь шла о дальнейшем раскрытии потенциала экономической кооперации между сторонами. Кроме того, состоялась отдельная беседа Сергея Лаврова с генеральным секретарем этой организации Лим Джок Хоем, в ходе которой среди прочего были подняты вопросы формирования архитектуры безопасности и углубления сотрудничества в регионе. "Россия последовательно выступает за укрепление центральной роли АСЕАН в АТР", - подчеркнул российский министр в интервью местным СМИ.

Завершив во вторник переговоры в Джакарте, Сергей Лавров в тот же день вылетел в Лаос. На 7 июля во Вьентьяне запланированы встречи российского министра с президентом, премьер-министром и главой МИД Лаосской Народно-Демократической Республики.