Сергей Лавров начал визит в страны Юго-Восточной Азии

Накануне, совершив 13-часовой перелет из Москвы в Джакарту, глава МИД РФ Сергей Лавров начал рабочую поездку по странам Юго-Восточной Азии (ЮВА). В частности, 6-7 июля руководитель внешнеполитического ведомства России проведет переговоры в Индонезии и Лаосе.

Развитие отношений с десятью расположенными в ЮВА государствами и объединяющей их ассоциацией АСЕАН рассматривается в России как "один из приоритетов нашей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Именно так Лавров в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека" охарактеризовал подходы Москвы к диалогу с влиятельным и экономически развитым регионом, население которого превышает 700 миллионов человек.

"Поступательно развиваются политический диалог, контакты в области безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Продвигается сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая ООН, асеаноцентричных объединений, а также "Группы двадцати", АТЭС, АСЕМ и многих других механизмов взаимодействия. Фактически наши связи вышли на уровень стратегического партнерства", - заявил министр в интервью.

Между тем, как сообщили в МИД России, в ходе своего визита в Индонезию Лавров обсудит с президентом страны Джоко Видодо и министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди двусторонние отношения и борьбу с распространением COVID-19. В ходе встречи стороны также планируют обсудить спектр вопросов, касающихся международной и региональной повесток дня и подписать очередной план межмидовских консультаций, рассчитанный на период с 2021 по 2023 годы.

В программу пребывания Лаврова в Индонезии включено и проведение в видеоформате специального совещания министров иностранных дел России и АСЕАН по случаю 30-летнего юбилея российско-асеановских отношений и 25-й годовщины установления полномасштабного диалога нашей страны с юго-восточной азиатской "десяткой". Как уточнили на Смоленской площади, совещание будет сфокусировано на задачах дальнейшего развития стратегического партнерства РФ с АСЕАН и вопросах формирования архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР. Кроме того, намечена отдельная беседа с генеральным секретарем этой организации Лим Джок Хоем.

А 7 июля Сергей Лавров посетит Лаос. В его столице - Вьентьяне - запланированы встречи с президентом, премьер-министром и главой МИД этой страны.