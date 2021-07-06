Снять деньги без спроса с карты родственника является преступлением

Пленум Верховного суда России разъяснил, как наказывать за снятие без спроса денег с чужих банковских карт. Самое главное: нельзя снимать без разрешения, даже если вам известен ПИН-код. Тайком перевести деньги с чьего-то телефона или получить не свои деньги в банкомате означает не просто украсть, а украсть в крупном размере.

Согласно УК, снять деньги с чужой карты хуже, чем залезть в карман человеку. Наказание за электронную кражу строже, чем за карманную. Фото: Reuters

Какой бы сумма ни была, наказание в таком случае будет строже. Согласно Уголовному кодексу - до 6 лет лишения свободы. Соответствующие поправки внесены в постановление пленума "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое".

Сегодня в судебной практике применяются такие правовые позиции: отдать кому-то свою карту, назвать пароли не значит подарить все деньги. Человек может взять с вашего электронного счета лишь ту сумму, которую вы назовете. Постоянно же прикладываться к вашему счету у вас за спиной является преступлением. Даже если прикладывается близкий родственник. "Пленум Верховного суда России прояснил важные детали, связанные с привлечением к уголовной ответственности за хищение денег с чужих банковских карт", - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он напомнил, что еще в 2002 году пленум Верховного суда России принял постановление "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое". "Но с тех пор изменилось очень многое. Мы все реже расплачиваемся наличными, а кражи все чаще становятся электронными. При этом преступления совершают не только закоренелые уголовники. Даже обычный человек, тайно снявший деньги с карты знакомого или родственника, становится преступником. Это надо понимать", - пояснил Владимир Груздев.

Сейчас пленум Верховного суда России дополнил старое постановление специальными пунктами, разъясняющими особенности привлечения к уголовной ответственности за электронные кражи.

"В УК в 2018 году были внесены поправки, согласно которым кража денег с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств приравнивается к краже в крупном размере, - отметил Владимир Груздев. - Как пояснил Верховный суд, под эту норму попадают также ситуации, когда лицо тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные денежные средства, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств: например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли".

Например, жительница Нюксенского района Вологодской области 33-летняя Марина К. тайком сняла несколько тысяч рублей со счета матери. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, осенью 2020 года К. трижды переводила с телефона матери деньги с ее счета на свою карту и счет своего мобильного телефона. Общая сумма похищенного составила 3150 рублей.

Поскольку дочка не призналась маме, что залезла на ее счет, мама заявила в полицию

Когда мама заметила пропажу, то начала выяснять, куда делись деньги. Дочь не призналась. Тогда мать обратилась в полицию, не исключая, что к счету подключились какие-то мошенники. Узнав правду, женщина, конечно, простила дочку. Однако остановить правовые механизмы было уже невозможно. В итоге Марина К. была осуждена. Наказание: 9 месяцев лишения свободы условно.

В другом деле гражданин взял у женщины, с которой познакомился в соцсети, телефон и карту, чтобы якобы установить приложения и защиту. Но в итоге снял с карты 120 тысяч рублей. Приговор: 3 года колонии общего режима.