Сотрудников торговли и общепита в Москве будут вакцинировать без очереди

Торговые сети не видят причин для невыполнения указа властей Москвы об обязательной вакцинации от COVID-19 сотрудников этой сферы. Работников торговли и общепита в столице будут прививать без очереди, заявил ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он отметил, что этот вопрос обсудили на совещании с руководством мэрии Москвы, Минпромторга, Роспотребнадзора, торговых сетей и общепита.

Евтухов также сообщил, что частные медорганизации, которые занимаются вакцинацией сотрудников сферы торговли в Москве, после временной приостановки вновь начали получать вакцины.

"Сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются, и торговля сегодня каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников, не видит", - уточнил чиновник.

Ранее ряд СМИ сообщил, что поставщики продуктов и ритейлеры не успевают привить вовремя 60% сотрудников, из-за чего попросили власти Москвы продлить срок на месяц.