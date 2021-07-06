Стал известен расширенный актерский состав фильма "Воланд"

В Москве стартовали съемки фильма "Воланд" по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". О проекте несколько раз писала "РГ".

Во время подготовительного периода сменился режиссер. Николай Лебедев картину не будет снимать. Теперь это фильм Михаила Локшина, чьи "Серебряные коньки" сейчас триумфально покоряют зрителей по всему миру. Сценарий, вместе с Локшиным написал Роман Кантор. Роли Мастера и Маргариты исполняют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Это было известно и ранее. А сегодня объявили о том, что также в картине примут участие Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Николай Шрайбер, Яна Сексте и другие. Можно начинать "примерять" героев романа на этих актеров. Но, судя по всему, в плане кастинга нас ждут еще сюрпризы. Например, очень интересно, кто сыграет Воланда. Говорят, что это будет иностранный актер. Актриса Юлия Снигирь выложила к началу съемок в своих соцсетях фото в образе Маргариты. Все убедились, что Маргарита красива, но каковы будут режиссерские решения, связанные с образом - вот что интересно.

Производством картины занимаются компании "Марс Медиа", "Амедиа Продакшн", "Профит" при поддержке Фонда кино. Съемки продлятся до конца октября и пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и... на Мальте. Выпустить фильм "Воланд" в прокат планируется в конце 2022 года.

Генеральные продюсеры фильма к началу съемок высказались о "Воланде". Игорь Толстунов сказал так (цитируется по релизу, присланному в "РГ"): "Приступая к работе над этим проектом, мы прекрасно понимали, что попадем в фокус всеобщего внимания; все же, "Мастер и Маргарита" - одно из самых культовых произведений и каждый из почитателей романа конечно же лучше знает и понимает какой должна быть его экранизация. И мы нашли решение - затеяли своего рода игру в экранизацию, в путешествие словно бы между страницами романа, где спрятаны самые смелые и неожиданные фантазии на его тему. Очень хочется надеяться, что на экране из такого параллельного пространства романа родится яркое, парадоксальное и увлекательное зрелище".

Рубен Дишдишян подчеркнул, что "Воланд" - один из самых амбициозных проектов их компании, в первую очередь в творческом смысле "Мы начали долгожданные съемки и очень надеемся, что сможем реализовать все задуманное и сделать фильм, который смогут оценить зрители любого возраста - и молодежь и более старшее поколение, преданные фанаты романа "Мастер и Маргарита"", - сказал Дишдишян.

Леонард Блаватник отметил, что для него важно то, что над фильмом "Воланд" работает сильная творческая команда и что молодые и талантливые ребята "разработали грандиозное шоу по культовому роману XX века".