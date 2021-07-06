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06.07.2021 23:46
Рубрика: Культура

Кукла, будь человеком!

Сто сорок лет назад родился Пиноккио
Текст: Павел Басинский
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
Седьмого июля 1881 года в римской "Газете для детей" началась публикация книги Карло Коллоди "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы". А в 1935 году "красный граф" Алексей Толстой сдал в издательство "Детгиз" переделку, или, как сказали бы сегодня, ремейк, "Пиноккио" - сказку "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Параллельно она печаталась в "Пионерской правде".

В переводе с итальянского pinocchio - "сосновый глаз", круглый след от сучка в бревне или полене. Burattino - "кукла", "марионетка". Не только сюжет, но и имя героя Алексей Толстой позаимствовал у Коллоди. Но на этом все сходство и кончается. Это две совершенно разные и самостоятельные вещи - по содержанию, морали, и смыслу.

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Толстой писал "Буратино", оторвавшись от работы над "Хождением по мукам". Перед этим он перенес инфаркт. Можно понять, почему ему хотелось превратить назидательную и в целом грустную историю Коллоди в веселую, жизнерадостную сказку о счастливом деревянном человечке. Ведь "Приключения Пиноккио" - это тоже своего рода "хождение по мукам", деревянная кукла проходит целый ряд мытарств и испытаний, и все для того, чтобы из дерева стать живым мальчиком. В сказке Толстого дерево так и остается деревом.

Так случилось, что в детстве первой мне попала в руки книга Коллоди в изумительно красочном болгарском издании на русском языке. Да, сперва заинтересовался картинками. Но сказку я читал со слезами и потом, читая "Буратино", возмущался: здесь все не так, зачем Толстой врет!

Да, книга Коллоди вещь назидательная. Коротко ее мораль можно сформулировать так: слушайся отца своего, не ленись, учись, трудись в поте лица, не верь тем, кто обещает тебе быстрый успех, ухаживай за больными, и тогда есть шанс, что ты станешь человеком. В противном случае - станешь ослом или в лучшем случае деревянным болваном.

В сказке Толстого иная мораль. Будь веселым и беспечным, не слушай никого, живи по своей воле, будь смекалистым и ловким, за это все тебя полюбят, и в конце концов ты поймаешь птицу удачи за хвост.

Иллюстрация Марии Луизы Кирк (Maria Louise Kirk), 1916 год. Фото: wikipedia.org

"Пиноккио" - книга весьма сложная. В ней постоянно присутствуют библейские мотивы. Чего стоит огромная рыба, которая проглотила сначала создателя Пиноккио старого Джеппетто, а потом и самого Пиноккио. Это явный отсыл к библейской Книге пророка Ионы. В сущности, оставаясь деревом, Пиноккио практически неуязвим, да и бессмертен. Став человеком из плоти и крови, он становится уязвимым. Но именно к этому кукла шла через ряд испытаний, и в этом она обретает свое счастье. Счастье Буратино - Золотой Ключик, которым открывается потайная дверца в стене хижины Папы Карло, где находится волшебный театр, где всем будет весело. Только не думайте, что я занижаю значение сказки Толстого. Просто это разные книги.

Пять отличий сказки Коллоди от сказки Толстого

Хозяин кукольного театра Манджафуоко - добрый и щедрый. Карабас Барабас - злой и жадный.

Пиноккио помогает Добрая Фея. У Толстого кукла Мальвина сама постоянно нуждается в помощи.

В книге Коллоди нет Золотого Ключика. В сказке Толстого - это главный двигатель сюжета.

Характер Пиноккио меняется на протяжении книги. Буратино как был куклой, так и остается.

Действие "Пиноккио" занимает 2 года и 8 месяцев. Приключения Буратино - 6 дней.

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