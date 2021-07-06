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06.07.2021 10:48
Рубрика: В мире

Суд приговорил экс-главу "Белгазпромбанка" Бабарико к 14 годам лишения свободы

Текст: Александр Саможнев

Верховный суд Беларуси приговорил бывшего председателя правления "Белгазпромбанка", экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу. Приговор обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит, сообщает РИА Новости.

Фото: БЕЛТА
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Ранее прокурор запросил для Бабарико наказание в виде 15 лет колонии усиленного режима​​​. Это максимальное наказание, предусмотренное статьями Уголовного кодекса Беларуси, которые ему инкриминировались. Кроме того, было предложено назначить штраф в размере 5 тысяч базовых величин (57 тысяч долларов по текущему курсу белорусского рубля) и запретить занимать должности, которые связаны с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей.

Разбирательство по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров "Белгазпромбанка" началось в Минске в феврале. Фигурантами дела являются восемь человек. По данным правоохранительных органов, на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Согласно обвинению, зачитанному в суде, Бабарико к 2008 году создал преступную группу из своих заместителей, а затем до 2020 года координировал действия ее участников.

Бабарико является единственным фигурантом дела, который в ходе следствия и на суде свою вину не признал.

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