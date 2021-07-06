Суд разъяснил, как пользоваться чужой картой с разрешения ее хозяина

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиально важное разъяснение: передать кому-то банковскую карту и назвать пин-код вовсе не то же самое, что отдать деньги. Но если человек что-то снимет без разрешения, то будет осужден за кражу.

Если хозяин доверил вам снять деньги со своей карты, вы не вправе взять с нее больше, чем вам разрешили. Иначе обвинят по уголовной статье. Фото: Сергей Куксин/РГ

Фактически кассационный суд разрешил называть посторонним пин-код своей карты и даже пароли к онлайн-банкингу. Впрочем, это не означает, что мы можем теперь бездумно раздавать направо и налево свои самые сокровенные коды.

Никакие повороты судебной практики не отменяют простого правила: носить голову на плечах и не говорить лишнего. Однако, если мы кому-то доверили пин-код, тот человек не вправе творить с нашим счетом все, что захочет. Такое разъяснение прозвучало в свежем обзоре судебной практики Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Поводом послужила житейская история в Алтайском крае. Некая жительница Хабарского района попросила сходить в магазин за покупками своего близкого знакомого. Назовем его: гражданин А. Чтобы мужчине не пришлось краснеть перед кассирами, женщина передала ему свою банковскую карту и назвала код.

"После этого А. произвел через банкомат снятие наличных денежных средств, принадлежащих женщине, в сумме 900 рублей, из которых 400 рублей потратил на оговоренную ими покупку, а оставшиеся денежные средства обратил в свою пользу", - рассказывают в кассационном суде.

Таким образом, "прибыль" мужчины составила 500 рублей. Вероятно, он искреннее полагал, что раз получил пин-код из уст хозяйки, то его рука теперь - владыка. Но - нет.

Как указал кассационный суд, ничто в деле не указывает на то, что, передавая карту, женщина доверила мужчине абсолютно все средства.

Таким образом, правило, как пользоваться чужой картой с разрешения хозяина, совершенно простое: надо снять ровно столько, сколько сказано. Ни копейкой больше. А потом лучше насовсем забыть пин-код. Не стоит заглядываться на чужой счет.

Кстати, еще в 2018 году в УК были внесены изменения, согласно которым кража денег с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, приравнивается к краже в крупном размере. Это называется квалифицирующим составом. Так что какую бы сумму ни снял без спроса человек, это будет кражей. Причем кражей такой, будто бы он вытащил из чужого кармана крупную сумму.

"Мы все реже расплачиваемся наличными, а кражи все чаще становятся электронными. При этом преступления совершают не только закоренелые уголовники. Даже обычный человек, тайно снявший деньги с карты знакомого или родственника, становится преступником. Это надо понимать", - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Судебная практика показывает: все чаще по статье кража на скамье подсудимых оказываются люди, обчистившие чужие счета. И среди них немало родных и близких потерпевших.

Например, в городе Череповец Вологодской области 20-летняя Анастасия Б. получила год условно, потому что попыталась оплатить за счет бабушки онлайн-курсы по продюсированию.

"Из материалов дела следует, что в ноябре 2020 года Б. в квартире в Череповце, где живет со своей бабушкой, через мобильное приложение перевела с карты последней на свой счет и счета знакомых 57 тысяч 045 рублей 37 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению, - рассказывают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - В судебном заседании подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме".

Как утверждала девушка, раньше она обсуждала с бабушкой свое желание пройти обучение на онлайн-курсах, та согласилась его оплатить. Правда, конкретную сумму и дату платежа они не обговаривали. А в ноябре прошлого года внучка сняла с банковского счета бабушки без ее ведома крупную сумму.

"Часть денег она потратила на мелкие нужды, а часть хотела потратить на оплату онлайн-курсов по продюсированию, но не успела подать на них заявку, - продолжают в пресс-службе. - Хищение денег со счета бабушки она совершила, когда та разрешила оплатить со своей карты проездной младшей внучке с помощью мобильного приложения. Причиненный бабушке ущерб она полностью возместила, извинилась. Между ними сохранились хорошие отношения, они по-прежнему живут вместе".

Любопытно, что в суде и сама бабушка пыталась защитить внучку. В итоге Анастасии сначала был назначен условный срок. Но потом суд изменил категорию совершенного девушкой преступления на менее тяжкую и освободил ее от отбывания назначенного наказания в связи с примирением с потерпевшей.

Хотя суд и готов в подобных семейных историях проявить снисхождение, с картами родных надо обращаться бережно. В случае чего, не удастся списать все на финансовые разногласия.