Ученые зафиксировали мощнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

Вспышка максимального класса X, которая стала самой мощной с 2017 года, зафикесирована на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Согласно данным космических средств слежения, вспышка относилась к относительно редкому для таких событий импульсному типу, когда вспышечная энергия высвобождается почти мгновенно, в виде одного мощного взрыва. Продолжительность события составила около 16 минут.

Ученые отмечают, что всего за сутки было зафиксировано около десяти вспышек - три уровня M и несколько слабых вспышек класса C.

"Сам факт перехода Солнца из относительно спокойного в столь бурное состояние, да еще и за такое короткое время, стал неожиданным и не прогнозировался. Причиной происходящего должен быть быстрый рост избыточной энергии в солнечной атмосфере (это, собственно, причина всех солнечных вспышек), но какие именно события привели к такому росту, не понятно", - отмечают ученые.

По словам специалистов, возможность того, что тяжелые солнечные частицы или облака плазмы достигнут Земли, практически исключена. "Из ближних к Солнцу планет на этот раз пострадает (а скорее всего, уже пострадал) Меркурий, находящийся практически прямо напротив области солнечного взрыва. Также солнечный удар своим краем пройдется по Юпитеру", - говорится в сообщении.