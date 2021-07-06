Умер режиссер, сценарист и фотограф Энтони Истмэн

Индийский режиссер, сценарист и продюсер с обманчивым именем Энтони Истмэн скончался на 75-м году жизни в госпитале в Триссуре.

Причина смерти кинематографиста - сердечный приступ, передает Behindwoods.

Режиссер родился в 1946 году и в середине 60-х начал карьеру как гламурный фотограф, в том преуспев, позже основав студию Eastman и вторгшись в кино. В частности открыв, как считается, актрису Силк Смита (настоящее имя Виджаялакшми Вадлапати), далее - огромной силы индийский секс-символ 80-х, дебютировавший эпизодом именно у Энтони.

За 17 лет карьеры Смита снялась более чем в 450 фильмах и покончила с собой в возрасте 35 лет в 1996-м.

Работал Истмэн в формате как боевиков, так и песенно-танцевальных мелодрам. При этом, несмотря на достаточно внушительные актерские составы, истории Энтони особо широкого зрительского отклика вне круга поклонников малаяламского кино, как правило, не находили.