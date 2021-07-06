Ураган Эльза достиг Флориды

Погода на юге Флориды резко ухудшилась рано утром во вторник, когда тропический шторм Эльзы начал наступать на цепь архипелагов Флорида-Кис, усложнив поиск выживших после обрушения кондоминиума.

В дополнение к разрушительным ветрам и проливным дождям Национальный центр ураганов в Майами предупредил об опасных для жизни штормовых нагонах, наводнениях и отдельных торнадо. Наблюдение за ураганом было выпущено на большом участке побережья, от Эгмонт-Ки в устье залива Тампа до реки Стейнхатчи в районе Биг-Бенд Флориды, сообщает National Public Radio.

Ожидалось, что во вторник днем ливень достигнет Серфсайда на атлантическом побережье Флориды, обильно полив водой обломки южных башен Шамплейн, которые рухнули 24 июня, в результате чего погибли по меньшей мере 32 человека и до 113 пропали без вести. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила во вторник утром, что 70 из них, как подтверждено, находились в здании, когда оно обрушилось. Выживших не обнаружено. По словам официальных лиц, поисково-спасательные бригады не прекращались и во время дождя, но спасатели были обязаны делать паузы, когда им угрожала молния. Между тем, территория гаража в кондоминиуме под обломками была уже полностью залита водой в понедельник.

Рано утром во вторник максимальная скорость урагана Эльза усилилась до 95 километров в час. Ядро шторма ??находилось примерно в 80 километрах к юго-западу от Ки-Уэста во Флорида и в 435 километрах к югу от Тампы. Он продолжал двигаться на северо-запад со скоростью 19 километров в час. Губернатор Флориды Рон ДеСантис расширил действие чрезвычайного положения, чтобы охватить еще 12 округов, где Эльза должна была совершить быстрый переход в среду, а президент Джо Байден одобрил объявление о чрезвычайной ситуации в штате перед ураганом.

Синоптики предсказали, что Эльза ударит по прибрежным районам Джорджии и Южной Каролины после Флориды в среду. По словам синоптиков, штормовой нагон может достигнуть полутора метров над обычно сухой землей в районе залива Тампа, если Эльза пройдет во время прилива. Полковник Бен Йонссон, командир базы ВВС США Макдилл, сказал, что во вторник утром на военный объект, расположенный вдоль залива на полуострове Южная Тампа, был допущен только основной персонал.

Напомним, что ранее кубинские власти эвакуировали 180 тысяч человек из-за возможности сильного наводнения из-за шторма, который уже обрушился на несколько Карибских островов. Но Эльза в воскресенье и большую часть понедельника прошла параллельно южному побережью Кубы, избавив большую часть Острова свободы от значительных разрушений. Ураган вышел на берег Кубы возле Сьенега-де-Сапата, природного парка с небольшим количеством жителей, и пересек остров к востоку от Гаваны. Ожидается, что во вторник количество осадков в некоторых частях Кубы достигнет в среднем 25 сантиметров с максимумом в 38 сантиметров, что приведет к значительным внезапным наводнениям и оползням. Вместе с тем сообщений о серьезных повреждениях на острове пока не поступало.

"Дует сильный ветер и идет много дождя. Часть воды попадает под дверь моего дома. Уровень во дворе высокий, но она не попала в дом", - сказал кубинский ремесленник Ласаро Рамон Соса в интервью Associated Press. По его словам, он неподалеку упавшие деревья авокадо. Тропический шторм продолжался над центральной и западной частью Кубы во вторник утром, даже когда шторм достиг Флориды.

Эльза была первым ураганом атлантического сезона до утра субботы и в пятницу нанесла обширный ущерб нескольким восточным островам Карибского моря. Тропический шторм привел к гибели одного человека на Сент-Люсии, а также 15-летнего мальчика и 75-летней женщины в Доминиканской Республике. Эльза - это самый ранний шторм с пятым уровнем за всю историю наблюдений, сказал Брайан Макнолди, исследователь ураганов из Университета Майами. Обычно сезон схожих по силе ураганов в Карибском бассейне начинается не ранее сентября.