В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей

Индексация страховых пенсий уже традиционно будет производиться с 1 января. В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023-м - 5,6%, в 2024-м - 5,5%. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 рублей, в 2023-м -19 399 рублей, в 2024-м - 20 388 рублей.

С 1 января 2022 года размер пенсионного коэффициента для неработающих пенсионеров предлагается установить на уровне 104,69 руб., в 2023-м - 110,55 руб., в 2024-м - 116,63 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубля 10 копеек.

Планируется, что в 2022 году страховые пенсии в России будут получать 39,57 млн чел.; в 2023-м - 38,93 млн чел.; в 2024-м - 38,86 млн человек.

Социальные пенсии должны вырасти с 1 апреля 2022 года на 7,7%, с 1 апреля 2023-го только на 0,3% и с 1 апреля 2024-го на 9,0%. Среднегодовая численность получателей социальных пенсий и среднегодовые размеры таких пенсий составили: в 2022 году 3,29 млн чел. и 10 773 руб.; в 2023-м - 3,33 млн чел. и 10 992 руб.; в 2024-м - 3,37 млн чел. и 11 744 рублей. Иными словами, социальные пенсии, которые могут назначаться по инвалидности, а также тем, у кого нет страхового стажа, будут в два раза ниже страховых. Размеры ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан (ЕДВ) и социальных пособий на погребение будут проиндексированы с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год: в 2022 году - на 4,3%, в 2023-2024-м - на 4,0 процента. Ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов будут получать ежегодную денежную выплату в размере 10 000 рублей. Пенсионный возраст, дающий право на получение пенсионных накоплений, сохранен на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты.

С 2022 года начнут осуществляться выплаты за счет средств пенсионных накоплений женщинам 1967 года рождения, формировавшим пенсионные накопления весь период с начала введения накопительной системы. Расходы на выплату накопительной пенсии на 2022 год запланированы в сумме 3,5 млрд, рублей. В 2023-2024 годах указанные расходы увеличатся до 5,5 млрд руб. и 7,2 млрд руб. соответственно. На единовременную выплату пенсионных накоплений в 2022 году предусмотрено 30,2 млрд руб., в 2023-2024 годах расходы на единовременную выплату составят соответственно 29,3 млрд руб. и 28,4 млрд рублей.

Срочная пенсионная выплата в 2022 году запланирована в сумме 1,2 млрд руб., в 2023-м - 1,4 млрд руб., в 2024-м - 1,6 млрд рублей. На выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в бюджете ПФР предусмотрено 4,2 млрд, 4,3 млрд и 4,6 млрд рублей соответственно.

Бюджет Пенсионного фонда перед принятием проходит согласование в правительстве и утверждается Государственной Думой.