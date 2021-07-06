В Беларуси вынесли приговор Виктору Бабарико

Верховный суд Беларуси приговорил экс-председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафам. Кроме того, в течение пяти лет ему запрещено занимать административно-хозяйственные должности. Судья признал 57-летнего бизнесмена виновным в получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег в составе организованной преступной группировки.

Вместе с Бабарико тюремные сроки получили другие бывшие топ-менеджеры Белгазпромбанка - при этом все они признали свою вину в отличие от главного фигуранта. По данным следствия, обвиняемые выводили деньги за рубеж, причем Бабарико лично распределял суммы вознаграждения и роли внутри ОПГ. Как известно, в 2020 году Бабарико собирался баллотироваться на президентских выборах в Беларуси. Однако, как напоминает РИА Новости, Центризбирком не зарегистрировал его кандидатуру, поскольку на момент рассмотрения заявки бизнесмен уже находился под стражей в рамках уголовного дела по экономическим преступлениям.