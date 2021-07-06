В ЦИК заявили о технической готовности проводить дистанционное голосование

Технически Центризбирком готов проводить дистанционное электронное голосование на выборах по всей стране, заявила его председатель Элла Памфилова на форуме молодых политологов "Дигория".

"Но не решен целый пласт принципиальных вопросов. Почему мы движемся более медленно, чем хотелось бы? Потому что надо обеспечить максимальную безопасность", - уточнила она.

Проводившаяся тренировка дистанционного голосования ставила целью максимально загрузить систему, чтобы выявить ее тонкие места, рассказала Памфилова: вопросы безопасности и недопущения несанкционированного вторжения до конца еще не решены.

Также важно, чтобы у избирателей было доверие к такой форме голосования. "По мере достижения этих целей, решения этих вопросов, мы будем расширять и расширять этот процесс. Мы надеемся, что к 2024 году мы все это выполним. Мы к этому стремимся, а как получится, посмотрим", - сказала глава ЦИК.