В ЕАЭС подготовлен документ о цифровом техническом регулировании

Решение о реализации международного проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза" должно быть принято в ближайшую среду, 7 июля, на заседании Совета Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе ЕЭК, уточнив, что оно пройдет с участием вице-премьеров стран союза.

Кроме того, в повестку дня включено утверждение проекта соглашения о Консультативном совете по курсовой политике государств - членов Евразийского экономического союза. Участникам заседания предстоит рассмотреть рекомендацию относительно использования концепции Евразийского ювелирного экспортного бюро и поддержать инициативу о его размещении в Международном финансовом центре "Астана".

С целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьеры обсудят и вопрос о применении цифровых технологий для обеспечения свободы перемещения граждан государств ЕАЭС. Планируется рассмотреть и предложение России об установлении в союзе особенностей осуществления таможенного регулирования в отношении продукции морского промысла, добываемой в исключительной экономической зоне государства-члена и открытом море.

Представителям исполнительной власти будет предложено обсудить и вопросы, связанные с устранением барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, активизацией сотрудничества в области авиастроения, проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров.

Предполагается, что Совет ЕЭК внесет изменения в технический регламент "О безопасности пищевой продукции"; в методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушение общих правил конкуренции на трансграничных рынках; в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок.

Рассмотрит Совет ЕЭК и проекты распоряжений Евразийского межправительственного совета о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС в 2020 году и план мероприятий по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках ЕАЭС. В дальнейшем, пояснили в международной организации, эти документы будут представлены для рассмотрения Евразийским межправительственным советом.

Кстати, следует добавить, что новые лекарственные препараты во всех странах Евразийского экономического союза регистрируются по единым правилам с 1 июля 2021 года. Как пояснили в ЕЭК, заявления на регистрацию новых препаратов принимаются уполномоченными органами только по правилам ЕАЭС.

Что касается уже зарегистрированных и находящихся в национальных реестрах лекарств, то они, уточнили в комиссии, будут находиться в обращение до конца 2025 года. Производителям этих препаратов предоставлен пятилетний срок на приведение регистрационных досье в соответствие с правом союза, в случае если они планируют обращение лекарственного препарата после указанного срока, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.