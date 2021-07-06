В Японии после оползня пропали 24 человека

После схода оползня, произошедшего в японском городе Атами, все еще неизвестной остается судьба 24 человек, передает NHK.

Ранее власти сообщали о 64 пропавших без вести. Спасатели смогли установить местонахождение 40 из них, включая тех людей, которых извлекли из-под завалов. Работы по их разбору продолжаются уже третий день, пишет ТАСС.

Оползень в городе Атами сошел утром третьего июля. К настоящему времени известно о четырех погибших и двух пострадавших, 19 человек удалось спасти из-под завалов. Селевой поток повредил порядка 130 домов и построек. Причиной оползня стали ливни, которые уже несколько дней идут в центральных и восточных регионах Японии.