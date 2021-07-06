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06.07.2021 20:39
Рубрика: В мире

В Исландии подвели итоги эксперимента с четырехдневной рабочей неделей

Текст: Максим Макарычев
Испытания четырехдневной рабочей недели в Исландии имели "ошеломляющий успех" и привели к тому, что многие компании перешли на более короткий рабочий день. Исследования, в ходе которых работникам платили одинаковую сумму за более короткий рабочий день, проходили в период с 2015 по 2019 год. По словам экспертов, производительность труда на большинстве рабочих мест осталась прежней или улучшилась.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Исландии исследования, проведенные городским советом Рейкьявика и национальным правительством, в конечном итоге охватили более 2500 рабочих, что составляет около 1% трудоспособного населения страны, отмечает ВВС. В эксперименте приняли участие самые разные организации, включая дошкольные учреждения, государственные центры, поставщики социальных услуг и больницы. Многие из них перешли с 40-часовой рабочей недели на 35- или 36-часовую, сообщили исследователи из британского аналитического центра Autonomy и Ассоциации за устойчивую демократию (Alda) в Исландии. В итоге 86 процентов рабочей силы Исландии либо перешли на более короткий рабочий день за ту же оплату, либо получат на это право, заявили исследователи.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Рабочие сообщили, что меньше подвержены стрессу и рискуют "сгореть на работе", а их здоровье и баланс между работой и личной жизнью улучшились. Они также сообщили, что стали больше времени проводить с семьей, заниматься хобби и выполнять домашние дела. Уилл Стронж, директор по исследованиям центра Autonomy, отметил: исследование показывает, что крупнейшее в мире испытание с укороченной рабочей неделей в государственном секторе по всем параметрам имело ошеломляющий успех. "Это показывает, что государственный сектор созрел для того, чтобы стать первопроходцем в сокращении рабочих недель, и уроки могут быть извлечены другими правительствами", - отметил эксперт.

Ряд других исследований сейчас проводится по всему миру. Испания тестирует четырехдневную рабочую неделю для компаний отчасти из-за проблем, связанных с коронавирусом. А гигант потребительских товаров Unilever дает своим сотрудникам в Новой Зеландии возможность сократить свое рабочее время на 20 процентов без ущерба для их заработной платы в судебном порядке. В мае отчет, заказанный кампанией Platform London, показал, что сокращение рабочего дня может уменьшить углеродные выбросы в Британии.

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