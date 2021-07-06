В Минстрое предложили поднять статус главных инженеров и архитекторов

Статус главных инженеров проекта и главных архитекторов должен быть повышен. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на сессии "Промышленная политика в сфере строительства" выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Одна из задач, которая стоит перед отраслью, - повышение статуса проектных организаций. "Уровень главных инженеров проекта, главных архитекторов проекта должен быть повышен. И сейчас наши экспертизы вводят новых специалистов - главных экспертов проекта", - сказал министр. Они смогут принимать и выдавать заключения экспертизы.

Ведется корректировка законодательства по совершенствованию действующих и внедрению новых документов технического регулирования, добавил глава Минстроя. Это позволяет перенять передовые технологии и постепенно отказываться от устаревших в проектировании и строительстве. Активно разрабатываются своды правил, актуализируются ранее утвержденные. "За 2020 год разработано более 70 сводов правил, 78 прикладных научных исследований, выдано 260 технических свидетельств в рамках оказания услуги по подтверждению пригодности применения в строительстве новой продукции", - сообщил Файзуллин.

В то же время строительные требования пересматриваются с целью сокращения инвестиционно-строительного цикла. Актуализируются документы в части деревянного домостроения, применения композитных материалов и металлоконструкций, освещения, отметил министр. Внесены поправки в законодательство, которые упростят технологическое присоединение к инженерным сетям, дадут возможность синхронизации работ по строительству и по переносу и переустройству инженерных коммуникаций.

Это позволит ускорить строительство и снизить затраты на возведение объектов. "Ускоренный ввод объектов формирует в целом мультипликативный эффект для экономики. Объекты строятся быстрее, оборачиваемость денег становится быстрее и раньше начинают поступать налоги", - подчеркнул Файзуллин.