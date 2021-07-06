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В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина

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    06.07.2021, 18:08
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Москве госпитализирован известный отечественный актёр и режиссёр Игорь Бочкин.

Как сообщает РЕН ТВ, 64-летнему артисту предстоит перенести плановую операцию по замене тазобедреннного сустава.

Игорь Бочкин - народный артист РФ (звание он получил в 2005 году), актёр театра, кино и телевидения, а также театральный режиссёр. Служил в Московском драматическом театре им. Пушкина.

Известен по ролям в картинах "Тонкая штучка" и "Василий Буслаев", в сериалах "Диверсант 2: Конец войны", "Краплёный", "Склифосовский" и множестве других.

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