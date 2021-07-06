В Москве госпитализировали актера и режиссера Игоря Бочкина

В Москве госпитализирован известный отечественный актёр и режиссёр Игорь Бочкин.

Как сообщает РЕН ТВ, 64-летнему артисту предстоит перенести плановую операцию по замене тазобедреннного сустава.

Игорь Бочкин - народный артист РФ (звание он получил в 2005 году), актёр театра, кино и телевидения, а также театральный режиссёр. Служил в Московском драматическом театре им. Пушкина.

Известен по ролям в картинах "Тонкая штучка" и "Василий Буслаев", в сериалах "Диверсант 2: Конец войны", "Краплёный", "Склифосовский" и множестве других.