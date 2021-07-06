В России рекордно упали продажи в аптеках

Продажи в российских аптеках по итогам пяти месяцев 2021 года упали на 14,9% до 2,25 млрд единиц товаров. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование DSM Group.

Это рекордное падение минимум с 2017 года. До этого времени данные о продажах отсутствуют.

За аналогичный период прошлого года этот показатель увеличился на 4,8% до 2,65 млрд единиц товаров.

В денежном выражении в этом году продажи также упали на 2,8% до более чем 578 млрд рублей, хотя до этого четыре года этот показатель рос.

Больше всего у аптек сократились продажи лекарств - на 15,5% до 1,9 млрд упаковок. Продажи остальной продукции (БАДов, витаминов, косметики) упали на 11,4% до 361,3 млн единиц.