В Россию пришли новые умные часы

Компания Huawei объявила о старте предзаказа на российском рынке новой серии умных часов Huawei Watch 3, в которую входят две модели - Watch 3 и Watch 3 Pro.

Фото: HUAWEI

Новинки работают на базе операционной системы Huawei - HarmonyOS 2 и оснащены AMOLED-дисплеем с диагональю 1,43 дюйма. Обе модели поддерживают технологию eSIM, она позволяет принимать и совершать звонки без физической сим-карты.

Huawei Watch 3 выполнены из нержавеющей стали, а стекло циферблата оснащено специальным покрытием, которое защищает от царапин. Для измерения пульса используется тыльная поверхность часов, изготовленная из керамического материала с диоксидом циркония. Также в нее интегрированы датчики, отвечающие за измерение уровня насыщения крови кислородом. Часы регулярно следят за состоянием организма - измеряют пульс, уровень кислорода в крови. Это позволяет вовремя обнаружить кислородное голодание, вызванное заболеванием легких, чрезмерной нагрузкой или неблагоприятными внешними условиями.

Корпус Huawei Watch 3 Pro изготовлен из титанового сплава и сапфирового стекла. Обе модели работают под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2, благодаря которой взаимодействовать с экосистемой Huawei стало еще удобнее - пользователи могут управлять воспроизведением музыки на смартфоне прямо с умных часов. Также можно мониторить физическую активность, а встроенная система геолокации позволяет с высокой точностью отслеживать маршруты тренировок на открытом воздухе даже при отсутствии смартфона.

Фото: HUAWEI

Одно из важных преимуществ серии Huawei Watch 3 - долгая автономная работа. Благодаря специальным алгоритмам часы работают 3 дня даже при круглосуточном мониторинге параметров организма и до 14 дней в режиме энергосбережения. Версия

Watch 3 Pro способна проработать при круглосуточном режиме мониторинга до 5 дней, а в режиме энергосбережения - до 21 дня.

Huawei Watch 3 будут продаваться за 29 990 рублей, Huawei Watch 3 Pro - за 36 990 рублей. Оформить предзаказ на обе модели можно уже с 6 июля, а с 16 июля они поступят в продажу в фирменных магазинах компании Huawei.