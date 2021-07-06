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06.07.2021 23:02
Рубрика: Экономика

Борщевой напор

Картофель и свекла резко подешевели
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 147(8498)
После внушительного роста цены на овощи "борщевого набора" у производителей начали снижаться - стал поступать новый урожай. Однако площади посадки картофеля в этом году не увеличены, а морковь сейчас все равно существенно дороже, чем в 2020 году.

По данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр", средние оптовые цены на столовую свеклу на 25 июня составили 50,4 рубля за кг, снизившись за неделю на 13,4%. А цены на молодой картофель российского производства за тот же период упали более чем на 30% до 20,7 рубля за кг. Но свекла сейчас почти в четыре раза дороже, чем в прошлом году (12,8 рубля за кг).

Фото: РИА Новости
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Уже идет массовая уборка картофеля на юге и частично центре страны, поясняет исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников. Однако в Астраханской области, которая считается основным поставщиком молодого картофеля, увеличение площадей под ним оказалось меньше, чем ожидалось, сократились площади в Московской и Тульской областях. Поэтому ожидаемой прибавки урожая в этом году не получится, считает эксперт. По данным "Центра Агроаналитики" при минсельхозе, на 5 июля картофель посажен на 279,3 тыс. га, или 96,2% от прогнозной площади (в 2020 году - 282,3 тыс. га). "Связано это, скорее всего, с опасениями аграриев, что некому будет убирать урожай - проблема с мигрантами не решена", - говорит Красильников.

По его словам, также остается напряженной ситуация по моркови. Цены производителей сейчас находятся в диапазоне 64-65 рублей как по старому, так и по новому урожаю (новый на прошлой неделе стоил под 70 рублей за кг). Тогда как в прошлом году они составляли чуть больше 13 рублей за кг. По оценке эксперта, снижение цен у производителей произойдет в течение двух недель, на полках магазинов это отразится в течение месяца. Однако Красильников отмечает тенденцию к сокращению площадей под морковь с 2016 года.

В начале июля глава минэкономразвития Максим Решетников говорил, что рост инфляции начинает выдыхаться, и ожидал, что быстрый рост цен овощи "борщевого набора" прекратится с поступлением нового урожая.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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