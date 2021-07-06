В Совбезе заявили о резком снижении активности террористов за пять лет

Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков сообщил журналистам, что активность террористов в нашей стране за пять лет заметно упала, а спецслужбы предотвращают 98 процентов террористических преступлений еще на этапе подготовки. В итоге за пять лет в нашей стране не допущено ни одного крупного теракта.

"Заметно снизился уровень террористической активности внутри нашей страны, возросла результативность работы специальных служб и правоохранительных органов по предупреждению террористических угроз, выявлению и пресечению деятельности идеологов и приверженцев терроризма", - констатировал Юрий Коков.

Как передает ТАСС со ссылкой на него, "за последние пять лет на территории России не допущено ни одного крупного теракта, а количество совершенных преступлений террористической направленности сократилось в десятки раз: с 36 в 2015 году до трех в 2020 году".