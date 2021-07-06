В США 150 человек стали жертвами перестрелок за длинные праздничные выходные

Не менее 150 человек в США стали жертвами более 400 инцидентов со стрельбой в минувшие выходные во время празднования Дня независимости 4 июля, сообщает телеканал CNN.

По данным исследовательской группы Gun Violence Archive, в Нью-Йорке 2-4 июля был зафиксирован 21 инцидент, жертвами которого стали 26 человек. В городе наблюдается рост насилия с применением огнестрельного оружия "до уровней, не регистрировавшихся многие годы". В текущем году этот показатель увеличился на 40 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года (885 жертв в 767 инцидентах). Подобная ситуация наблюдается и в ряде других городов.

В Чикаго в штате Иллинойс минувшие выходные выдались самыми сложными в этом году. Зафиксировано 83 огнестрельных ранения, из которых 14 оказались смертельными. Погибли, в том числе, две девочки пяти и шести лет.

Президент Джо Байден представил 23 июня стратегию борьбы с преступностью в США. Администрация намерена привлечь к ответственности нелегальных торговцев оружием и оказать поддержку местным правоохранительным органам. При этом отмечалось, что число убийств в крупных городах увеличилось в 2020 году на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. На 8 процентов возросло число нападений с применением огнестрельного оружия, передает ТАСС.