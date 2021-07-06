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06.07.2021 18:08
Рубрика: Общество

В США рассказали о языке русской эмиграции

Текст: Елена Кухтенкова
"Я забукался к дентисту на туморроу. Мои чилдрынята играют на стрите". В США рассказали о диалекте русской иммиграции, так называемом "рунглише". Термин "рунглиш" произошел от простого слияния: русский + English, сообщает газета "Русская Америка".
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В нулевые так назвали язык, на котором космонавты общались на борту Международной космической станции. Слово в русской диаспоре было очень популярным. Позже это "наречие" стало синонимом языка иммигрантов из СССР в англоязычных странах.

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Анекдотичную смесь "ломанного" английского и русских форм слова журналистка Татьяна Худякова назвала "синдромом Брайтона".

Ведь именно Брайтон-бич стал зоной компактного проживания выходцев из СССР, благодаря которым район возродился после Великой депрессии, расширился. И, в конце концов, превратился в своеобразный анклав со своей инфраструктурой, образом жизни и языком.

Неповторимый псевдодиалект, на котором заговорили в Америке так называемые "колбасные эмигранты", много раз попадал в литературу. Наверное, самое известное, что было написано на эту тему, - эссе Татьяны Толстой "Надежда и опора". Фрагменты диалогов оттуда ушли в народ:

"Покупатель (колеблясь): Ну, свесьте полпаунда чизу. Продавец: Вам послайсить или целым писом?".

Специалисты уверяют, рунглиш не всегда означает полное незнание языка. Человек может пытаться формировать английские предложения, используя зазубренную лексику и при этом абсолютно игнорируя языковую культуру. Из-за этого даже грамматически безупречная речь никогда не звучит достаточно убедительно для носителей.

Эксперты также советуют желающим говорить грамотно начать думать по-английски: переводить гаджет на английский, смотреть фильмы и сериалы в оригинале, больше общаться с носителями языка.

Справка "РГ":

Русский язык замыкает десятку самых распространенных в США. В стране, по данным последней переписи, живет больше трех миллионов людей русского происхождения. Все они (и выходцы из советских республик, и потомки эмигрантов из Российской империи, которые родились уже в США) зовутся там Russians, вне зависимости от их реальной национальности.

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