В Стамбуле умер актер и режиссер Картал Тибет

Важный турецкий режиссер, актер, сценарист и продюсер Картал Тибет умер в Стамбуле на 84-м году жизни.

О смерти ветерана национального кинематографа сообщает Daily Sabah со ссылкой на подтверждение от коллег артиста.

Тибет родился 27 марта 1938 года в Анкаре в семье школьных учителей и в детстве, вопреки воле отца, видевшего сына юристом, хотел стать инженером или архитектором. Но еще в школе передумал, начав участвовать в любительских постановках и получив работу в детском театре.

Далее - Анкарский колледж и Анкарская консерватория, после окончания которой Картал трудился в Государственном театре Анкары.

За карьеру Картал сыграл более чем в 120 фильмах, в середине 70-х дебютировав как режиссер, не менее плодовитый.

Kartal Tibet (27 March 1938 – 2 July 2021) was a Turkish actor and film director. Rest In Peace 🕯. pic.twitter.com/PLGeBhLpCH — Elâ Aydemir (@zoielaaydemir) July 2, 2021

Среди его работ - "Американцы на Черном море 2", "Сын человека, который спас мир", "Супер-папа", серия популярнейших в Турции комедий про Шабана, стартовавшая еще в 70-х.

Bizi, evlatlarımızı ve torunlarımızı kendine hayran bırakan, Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Kartal Tibet.



Gittiğin yerde huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun Altar'ın oğlu Tarkan. pic.twitter.com/5H0kPe0Ap9 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 2, 2021

Тибет - лауреат премии "Золотой апельсин" за прижизненные достижения и за лучшую мужскую роль.