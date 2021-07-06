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В Стамбуле умер актер и режиссер Картал Тибет

Новости
    06.07.2021, 12:45
Текст:   Олег Усков

Важный турецкий режиссер, актер, сценарист и продюсер Картал Тибет умер в Стамбуле на 84-м году жизни.

О смерти ветерана национального кинематографа сообщает Daily Sabah со ссылкой на подтверждение от коллег артиста.

Тибет родился 27 марта 1938 года в Анкаре в семье школьных учителей и в детстве, вопреки воле отца, видевшего сына юристом, хотел стать инженером или архитектором. Но еще в школе передумал, начав участвовать в любительских постановках и получив работу в детском театре.

Далее - Анкарский колледж и Анкарская консерватория, после окончания которой Картал трудился в Государственном театре Анкары.

За карьеру Картал сыграл более чем в 120 фильмах, в середине 70-х дебютировав как режиссер, не менее плодовитый.

Среди его работ - "Американцы на Черном море 2", "Сын человека, который спас мир", "Супер-папа", серия популярнейших в Турции комедий про Шабана, стартовавшая еще в 70-х.

Тибет - лауреат премии "Золотой апельсин" за прижизненные достижения и за лучшую мужскую роль.

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