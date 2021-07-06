В ВОЗ заявили о стабильно высокой заболеваемости COVID-19 в мире

Последние две недели показатели заболеваемости коронавирусом в мире закрепились на высоком уровне. Об этом сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он отметил, что за минувшую неделю зарегистрировано около 2,6 миллиона случаев заражения COVID-19 и около 54 тысяч летальных исходов. По меньшей мере в 20 странах мира отмечен резкий рост заболеваемости. По данным ВОЗ, минувшие семь дней увеличили статистику инфицирования в странах Европы почти на 28%, в Африке - на 15%, в Западно-Тихоокеанском регионе - на 10%, в Восточном Средиземноморье - на 9%, в Юго-Восточной Азии - на 7%.

"Появление новых, более заразных штаммов коронавируса, смягчение пандемических ограничений в странах и расширение контактов между людьми - сказались на статистике заболеваемости, - цитирует Райана ТАСС. - При этом сейчас эпидемиологическая ситуация в мире все же лучше, чем еще два-три месяца назад".