ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России

Среди обилия социальных сетей российские пользователи выбирают ВКонтакте, Instagram и YouTube. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

"Соцсеть ВКонтакте предпочитают 48% россиян, еще 39% выбирают Instagram, а 34% пользователей чаще бывают в YouTube, - приводит подробности исследования РИА Новости. - "Одноклассники" привлекают 32% опрошенных, за TikTok высказались 17% респондентов".

Не пользуются социальными сетями 16% наших сограждан. Опрос проводили 11 июня. В нем участвовали 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.