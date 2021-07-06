Новости

В Мексике выставили на продажу дом наркобарона "Коротышки" 06:58
Asahi: Церемония открытия Олимпиады в Токио пройдет без зрителей 06:50
Гол Романова помог "Монреалю" обыграть "Тампу" в финале Кубка Стэнли 06:40
Военные обнаружили бортовой самописец борта С-130 ВВС Филиппин 06:34
Бразилия стала первым финалистом Кубка Америки 06:05
В Роспотребнадзоре рассказали о COVID-19 у аллергиков 05:37
ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России 05:30
Катар обогнал ОАЭ по темпам вакцинации от COVID-19 04:42
Сергей Лавров начал визит в страны Юго-Восточной Азии 04:32
Жителям Чукотки предоставят выходной в день вакцинации от COVID-19 04:20
Движение по трассе Джубга-Сочи восстановили после схода селя 04:07
Минздрав допустил вакцинацию от COVID-19 беременных женщин из групп риска 03:56
В Японии после оползня пропали 24 человека 03:37
На Кубе нашли решение проблемы с изолированными российскими туристами 03:25
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 28 02:35
Лавров: Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США 02:22
Дальняя авиация ВКС России поднята по тревоге в ходе учений 02:01
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19 01:51
Германия с 7 июля смягчает правила въезда для прибывающих из России 01:20
Вирусолог: Через 2-3 года COVID-19 адаптируется и станет вирусом гриппа 00:57
Новый скандал с самолетом Ryanair: польский пилот не пустил украинцев 00:37
В ВОЗ заявили о стабильно высокой заболеваемости COVID-19 в мире 00:26
Во Франции могут поднять цену на пачку сигарет до 30 евро 05.07.2021
Врач назвала признак высокого холестерина, появляющийся на лице 05.07.2021
Володин ответил на вопрос о президентских амбициях 05.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
06.07.2021 05:30
Рубрика: Общество

ВЦИОМ назвал самые популярные соцсети в России

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среди обилия социальных сетей российские пользователи выбирают ВКонтакте, Instagram и YouTube. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Фото: Reuters
Как регулируются действия пользователей в соцсетях

"Соцсеть ВКонтакте предпочитают 48% россиян, еще 39% выбирают Instagram, а 34% пользователей чаще бывают в YouTube, - приводит подробности исследования РИА Новости. - "Одноклассники" привлекают 32% опрошенных, за TikTok высказались 17% респондентов".

Не пользуются социальными сетями 16% наших сограждан. Опрос проводили 11 июня. В нем участвовали 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.

Общество СМИ и соцсети Наука и образование ВЦИОМ

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
В 2024 году средний размер пенсии в России превысит 20 тысяч рублей
Владимир Путин приедет в Кузбасс
Лавров: Россия будет жестко отвечать на недружественные шаги США
Минздрав обновил рекомендации по лечению беременных с COVID-19
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"