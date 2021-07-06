"Вишневый сад" открыл 75-й Авиньонский театральный фестиваль

Франция постепенно приходит в себя от жестких локдаунов и возвращается к насыщенной фестивальной жизни. Пока Лазурный берег замер в ожидании открытия Каннского кинофестиваля, в Авиньоне стартовал 75-й по счету Авиньонский театральный фестиваль. Особое внимание к безопасности гостей и участников - строгое соблюдение всех санитарных норм, обязательные маски и социальная дистанция.

Этот театральный смотр станет последним для Оливье Пи в качестве директора фестиваля. "Я переживаю состояние эйфории, как будто это мой первый фестиваль", - цитирует Оливье Пи ТАСС. Он искренне рад, что проект реализовался несмотря на все сложности. Однако, без потерь не обошлось - организаторам пришлось отменить спектакль артистов из ЮАР в связи с инфицированием одного из них.

Фестиваль открыл премьерный показ спектакля "Вишневый сад" по мотивам произведения Антона Чехова с Изабель Юппер в роли Раневской в постановке португальского режиссера Тьяго Родригеша.

Именно он 1 сентября 2022 году сменит Оливье Пи на посту директора Авиньонского фестиваля. Российской публике Родригеш известен благодаря спектаклям "Наизусть", показанном в 2017 году на фестивале NET в Москве, и "Дыхание", представленном в Санкт-Петербурге годом позже.Режиссер уже назвал Авиньонский фестиваль самым красивым в мире и поблагодарил дирекцию смотра за оказанное доверие.

Фестиваль продлится до 25 июля.