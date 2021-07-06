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Рубрика: В мире

Четвертая волна коронавируса "накроет" Францию в конце июля

Текст: Максим Макарычев
Франция больше не застрахована от четвертой волны COVID-19, связанной с появлением штамма "Дельта", первоначально обнаруженного в Индии, который в течение последний нескольких дней стремительно распространяется в Пятой Республике.
Фото: AP Photo/Christophe Ena Фото: AP Photo/Christophe Ena
Фото: AP Photo/Christophe Ena

Министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил о возможном пике заболеваемости в конце июля. Франция "участвует в гонке со временем", необходимо "еще быстрее проводить вакцинацию", особенно среди тех, кто ухаживает за больными, подчеркнул Веран. "Менее чем за неделю эпидемия восстановилась, вариант "Дельта", который является особенно заразным, особенно тревожным, набирает обороты очень быстро", - сказал официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала France Inter.

Фото: iStock
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Институт Пастера, ведущий инфекционный центр Франции, предупредил о возможной четвертой волне пандемии в стране. Однако, по мнению ученых, она придет намного позже, осенью, если нынешний уровень вакцинации сохранится. Вариант "Дельта" более заразен, чем исходный штамм вируса, но во Франции не исключают появления других мутаций инфекции. И, по мнению экспертов, к августу их может стать больше.

За последние 24 часа во Франции было подтверждено 2549 новых случаев COVID-19, что на 27 процентов больше, чем в предыдущие дни. По словам Атталя, "мутация вируса удваивается почти каждую неделю, сейчас Франция сталкивается с увеличением на 30 процентов заражений, связанных с вариантом "Дельта".

Профессор Джиллали Аннане, руководитель отделения интенсивной терапии больницы Раймонд-Пуанкаре в Гарше, сообщил в эфире BFMTV, что во Франции присутствуют все условия для начала четвертой волны пандемии, и "это более чем вероятно". По его словам, молодые люди в возрасте 15-30 лет являются одними из наименее вакцинированных, они относятся к числу тех, кто будет наиболее подвержен инфекции, посещая спортивные, культурные и другие мероприятия. "Таким образом, они будут способствовать быстрому распространению вируса с помощью варианта "Дельта", - пояснил ученый. Он отметил, что в ближайшие 15 дней число госпитализированных с тяжелыми формами COVID-19 будет увеличиваться, "это неизбежно". "У ослабленных людей мы увидим последствия в виде госпитализаций в течение 4-8 недель", - прогнозирует заведующий отделением интенсивной терапии.

Между тем, Патрик Пеллу, президент ассоциации врачей скорой помощи Франции, также считает, что четвертая волна пандемии во Франции неизбежна, однако, по его словам, она может захлестнуть страну не летом, а в октябре. "Мы медленно, но верно наблюдаем рост числа заболевших. И здесь мы говорим о варианте "Дельта", но мы еще не закончили перечисление греческого алфавита, потому что я готов поспорить, что мутации все еще будут. Потому что это нормальная жизнь вируса. Не бойтесь при этом, потому что у нас есть оружие, которое защищает от вируса: это вакцина", - резюмировал Пеллу.

Кстати

По данным министерства здравоохранения Израиля, эффективность вакцины BioNTech/Pfizer в Израиле снизилась из-за варианта "Дельта": она в настоящее время защищает от инфекции только на 64 процента. В феврале министерство здравоохранения объявило, что эта вакцина предотвращает коронавирусное заболевание на 95,8 процента.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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