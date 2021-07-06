Военные медики РФ проверили на коронавирус жителей поселка Атерк

В Минобороны РФ рассказали об акции, которую офицеры Центра гуманитарного реагирования и военные врачи медицинского отряда специального назначения российского миротворческого контингента организовали в поселке Атерк Мардакертского района Нагорного Карабаха.

Возле местной больницы наши медики развернули пневмокаркасный модуль. В этом полевом медпункте устроили прием жителей поселка, которые нуждались в квалифицированной врачебной помощи. "У нас около 1600 человек населения вместе с детьми и стариками. Четыре врача: два терапевта, два педиатра. Вроде бы справляемся, но огромная потребность в узких специалистах, особенно не хватает офтальмолога и ЛОР-врача, просто катастрофически не хватает", - объяснил заведующий сельской участковой больницы Алек Макян.

"Жители населенного пункта Атерк обратились с просьбой оказания гуманитарной помощи. Принято решение выдвинуться в составе специалистов: офтальмолога, отоларинголога, травматолога, кардиолога, для оказания жителям этого населенного пункта консультативной помощи и назначения лечения", - в свою очередь обрисовал ситуацию в поселке начальник медицинского отряда Марат Хатагов.

На прием к российским военврачам пришли около двухсот пациентов. Помимо консультации у специалистов, все желающие смогли провериться на наличие Covid-19. ПЦР-тест они сдали в развернутой в Атерке медицинской лаборатории.

Одновременно офицеры российского Центра гуманитарного реагирования раздали многодетным семьям поселка, вынужденным переселенцам и нуждающимся местным жителям продовольственные наборы, предметы первой необходимости, теплые вещи и детские игрушки. "В акции приняла участие 61 семья. 30 из них - вынужденные переселенцы, 20 - многодетные семьи, в которых пятеро детей и больше. Остальные - семьи, оказавшиеся в неблагоприятных условиях" - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Руслан Иванов.

Известно, что всего в ходе этой акции в поселке Атерк было передано местному населению 7,5 тонны гуманитарной помощи.