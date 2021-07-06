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06.07.2021 09:57
Рубрика: Общество

Врач рассказал о научно проверенных способах борьбы с икотой

Текст: Николай Грищенко
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Икота, как считают ученые, это непроизвольные толчкообразные сокращения диафрагмы и межреберных мышц. В результате из-за кратковременной остановки дыхания возникает соответствующий звук.

Икота может быть одним из возможных симптомов переохлаждения, переедания, алкогольного опьянения и других состояний. А избавиться от дискомфорта можно не только с помощью народных способов.

Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора / ТАСС
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Врач-психоэндокринолог Михаил Богомолов сообщил aif.ru, что для борьбы с икотой нужно сделать глубокий вдох, зажать нос и 30 секунд медленно выдыхать через закрытые ноздри.

- Другой вариант: запрокинув голову, полоскать горло холодной водой. Если икота вызвана гастритом, можно съесть маленькими кусочками подсушенный белый хлеб, запивая теплым молоком, - советует специалист.

А в США для борьбы с икотой предлагают использовать пластиковую трубочку с мундштуком наверху и колпачком внизу, который создает давление. Пациенту необходимо с усилием всосать через нее полстакана воды, что остановит приступ икоты за несколько минут.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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