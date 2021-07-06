За сутки в России подтверждено 23 378 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 12,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 5498
- 2 Московская область 2536
- 3 Санкт-Петербург 1869
- 4 Нижегородская область 454
- 5 Воронежская область 370
- 6 Красноярский край 347
- 7 Республика Крым 334
- 8 Пермский край 334
- 9 Брянская область 330
- 10 Забайкальский край 327
- 11 Иркутская область 327
- 12 Республика Бурятия 319
- 13 Свердловская область 318
- 14 Омская область 306
- 15 Хабаровский край 299
- 16 Ростовская область 285
- 17 Оренбургская область 269
- 18 Мурманская область 268
- 19 Республика Коми 265
- 20 Смоленская область 263
- 21 Приморский край 240
- 22 Владимирская область 229
- 23 Челябинская область 227
- 24 Ленинградская область 224
- 25 Тверская область 222
- 26 Волгоградская область 218
- 27 Архангельская область 217
- 28 Вологодская область 212
- 29 Краснодарский край 209
- 30 Калининградская область 207
- 31 Тюменская область 206
- 32 Алтайский край 199
- 33 Республика Карелия 197
- 34 Самарская область 196
- 35 Саратовская область 184
- 36 Республика Башкортостан 184
- 37 Курская область 180
- 38 Новосибирская область 179
- 39 Кемеровская область 172
- 40 Республика Дагестан 168
- 41 Ставропольский край 166
- 42 Пензенская область 165
- 43 Ульяновская область 164
- 44 Астраханская область 161
- 45 Ярославская область 161
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 154
- 47 Республика Хакасия 152
- 48 Тульская область 152
- 49 Псковская область 140
- 50 Рязанская область 135
- 51 Липецкая область 135
- 52 Удмуртская Республика 126
- 53 Костромская область 119
- 54 Севастополь 118
- 55 Кировская область 109
- 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 98
- 57 Новгородская область 98
- 58 Орловская область 97
- 59 Амурская область 97
- 60 Калужская область 97
- 61 Республика Саха (Якутия) 91
- 62 Тамбовская область 91
- 63 Республика Тыва 90
- 64 Ивановская область 90
- 65 Белгородская область 90
- 66 Курганская область 82
- 67 Республика Калмыкия 81
- 68 Сахалинская область 80
- 69 Томская область 71
- 70 Чеченская Республика 69
- 71 Республика Чувашия 57
- 72 Республика Марий Эл 55
- 73 Республика Мордовия 51
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 48
- 75 Камчатский край 44
- 76 Республика Татарстан 42
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 35
- 78 Республика Ингушетия 35
- 79 Республика Адыгея 33
- 80 Республика Алтай 32
- 81 Республика Северная Осетия-Алания 28
- 82 Еврейская автономная область 25
- 83 Магаданская область 19
- 84 Ненецкий автономный округ 6
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 658 672 случая (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0,12%
- 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,16%
- 3. Карачаево-Черкесская Республика 0,17%
За последние сутки подтверждено 737 смертей:
- Москва 114
- Санкт-Петербург 99
- Иркутская область 33
- Нижегородская область 26
- Республика Бурятия 24
- Краснодарский край 23
- Пензенская область 22
- Московская область 21
- Тюменская область 17
- Ростовская область 16
- Саратовская область 15
- Алтайский край 15
- Ленинградская область 13
- Самарская область 13
- Свердловская область 12
- Вологодская область 10
- Красноярский край 10
- Ульяновская область 9
- Республика Хакасия 9
- Рязанская область 8
- Тульская область 8
- Республика Крым 8
- Республика Чувашия 8
- Челябинская область 8
- Новосибирская область 8
- Смоленская область 7
- Республика Коми 7
- Волгоградская область 7
- Ставропольский край 7
- Пермский край 7
- Брянская область 6
- Тверская область 6
- Мурманская область 6
- Приморский край 6
- Белгородская область 5
- Ярославская область 5
- Калининградская область 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Татарстан 5
- Оренбургская область 5
- Омская область 5
- Томская область 5
- Забайкальский край 5
- Хабаровский край 5
- Костромская область 4
- Курская область 4
- Псковская область 4
- Республика Марий Эл 4
- Курганская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Кемеровская область 4
- Ивановская область 3
- Калужская область 3
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Астраханская область 3
- Севастополь 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Чеченская Республика 3
- Республика Башкортостан 3
- Воронежская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Адыгея 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Сахалинская область 2
- Республика Калмыкия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Республика Саха (Якутия) 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 139 316 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 411 человек:
- Москва 6019
- Санкт-Петербург 2547
- Московская область 2112
- Воронежская область 362
- Пермский край 302
- Свердловская область 297
- Нижегородская область 247
- Владимирская область 241
- Республика Башкортостан 225
- Ростовская область 204
- Омская область 204
- Забайкальский край 196
- Самарская область 180
- Тверская область 177
- Тюменская область 172
- Республика Бурятия 170
- Калининградская область 169
- Хабаровский край 168
- Республика Хакасия 166
- Архангельская область 161
- Курская область 153
- Республика Крым 148
- Брянская область 141
- Республика Карелия 140
- Республика Коми 131
- Ульяновская область 131
- Кемеровская область 131
- Севастополь 115
- Рязанская область 110
- Красноярский край 110
- Новосибирская область 107
- Белгородская область 105
- Кировская область 105
- Челябинская область 105
- Саратовская область 101
- Приморский край 93
- Оренбургская область 91
- Калужская область 86
- Волгоградская область 86
- Республика Дагестан 85
- Орловская область 82
- Смоленская область 82
- Вологодская область 82
- Новгородская область 80
- Ленинградская область 73
- Псковская область 71
- Ярославская область 66
- Курганская область 65
- Ставропольский край 64
- Ханты-Мансийский автономный округ 62
- Иркутская область 62
- Костромская область 59
- Краснодарский край 58
- Ивановская область 57
- Тульская область 57
- Республика Чувашия 54
- Сахалинская область 53
- Мурманская область 51
- Ямало-Ненецкий автономный округ 51
- Астраханская область 49
- Республика Тыва 47
- Амурская область 47
- Республика Мордовия 43
- Удмуртская Республика 41
- Алтайский край 38
- Республика Марий Эл 36
- Республика Саха (Якутия) 36
- Пензенская область 30
- Республика Калмыкия 25
- Республика Алтай 25
- Липецкая область 20
- Республика Татарстан 20
- Томская область 19
- Тамбовская область 18
- Республика Северная Осетия - Алания 16
- Чеченская Республика 15
- Республика Ингушетия 12
- Камчатский край 12
- Республика Адыгея 10
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Магаданская область 9
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Ненецкий автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 101 852.