За сутки в России подтверждено 23 378 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 12,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам: 1 Москва 5498

2 Московская область 2536

3 Санкт-Петербург 1869

4 Нижегородская область 454

5 Воронежская область 370

6 Красноярский край 347

7 Республика Крым 334

8 Пермский край 334

9 Брянская область 330

10 Забайкальский край 327

11 Иркутская область 327

12 Республика Бурятия 319

13 Свердловская область 318

14 Омская область 306

15 Хабаровский край 299

16 Ростовская область 285

17 Оренбургская область 269

18 Мурманская область 268

19 Республика Коми 265

20 Смоленская область 263

21 Приморский край 240

22 Владимирская область 229

23 Челябинская область 227

24 Ленинградская область 224

25 Тверская область 222

26 Волгоградская область 218

27 Архангельская область 217

28 Вологодская область 212

29 Краснодарский край 209

30 Калининградская область 207

31 Тюменская область 206

32 Алтайский край 199

33 Республика Карелия 197

34 Самарская область 196

35 Саратовская область 184

36 Республика Башкортостан 184

37 Курская область 180

38 Новосибирская область 179

39 Кемеровская область 172

40 Республика Дагестан 168

41 Ставропольский край 166

42 Пензенская область 165

43 Ульяновская область 164

44 Астраханская область 161

45 Ярославская область 161

46 Ханты-Мансийский автономный округ 154

47 Республика Хакасия 152

48 Тульская область 152

49 Псковская область 140

50 Рязанская область 135

51 Липецкая область 135

52 Удмуртская Республика 126

53 Костромская область 119

54 Севастополь 118

55 Кировская область 109

56 Ямало-Ненецкий автономный округ 98

57 Новгородская область 98

58 Орловская область 97

59 Амурская область 97

60 Калужская область 97

61 Республика Саха (Якутия) 91

62 Тамбовская область 91

63 Республика Тыва 90

64 Ивановская область 90

65 Белгородская область 90

66 Курганская область 82

67 Республика Калмыкия 81

68 Сахалинская область 80

69 Томская область 71

70 Чеченская Республика 69

71 Республика Чувашия 57

72 Республика Марий Эл 55

73 Республика Мордовия 51

74 Кабардино-Балкарская Республика 48

75 Камчатский край 44

76 Республика Татарстан 42

77 Карачаево-Черкесская Республика 35

78 Республика Ингушетия 35

79 Республика Адыгея 33

80 Республика Алтай 32

81 Республика Северная Осетия-Алания 28

82 Еврейская автономная область 25

83 Магаданская область 19

84 Ненецкий автономный округ 6

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 658 672 случая (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ 0,12%

2. Республика Северная Осетия-Алания 0,16%

3. Карачаево-Черкесская Республика 0,17% За последние сутки подтверждено 737 смертей: Москва 114

Санкт-Петербург 99

Иркутская область 33

Нижегородская область 26

Республика Бурятия 24

Краснодарский край 23

Пензенская область 22

Московская область 21

Тюменская область 17

Ростовская область 16

Саратовская область 15

Алтайский край 15

Ленинградская область 13

Самарская область 13

Свердловская область 12

Вологодская область 10

Красноярский край 10

Ульяновская область 9

Республика Хакасия 9

Рязанская область 8

Тульская область 8

Республика Крым 8

Республика Чувашия 8

Челябинская область 8

Новосибирская область 8

Смоленская область 7

Республика Коми 7

Волгоградская область 7

Ставропольский край 7

Пермский край 7

Брянская область 6

Тверская область 6

Мурманская область 6

Приморский край 6

Белгородская область 5

Ярославская область 5

Калининградская область 5

Республика Дагестан 5

Республика Татарстан 5

Оренбургская область 5

Омская область 5

Томская область 5

Забайкальский край 5

Хабаровский край 5

Костромская область 4

Курская область 4

Псковская область 4

Республика Марий Эл 4

Курганская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Кемеровская область 4

Ивановская область 3

Калужская область 3

Липецкая область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Астраханская область 3

Севастополь 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Карачаево-Черкесская Республика 3

Чеченская Республика 3

Республика Башкортостан 3

Воронежская область 2

Республика Карелия 2

Республика Адыгея 2

Республика Мордовия 2

Удмуртская Республика 2

Сахалинская область 2

Республика Калмыкия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Республика Саха (Якутия) 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 139 316 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 411 человек: Москва 6019

Санкт-Петербург 2547

Московская область 2112

Воронежская область 362

Пермский край 302

Свердловская область 297

Нижегородская область 247

Владимирская область 241

Республика Башкортостан 225

Ростовская область 204

Омская область 204

Забайкальский край 196

Самарская область 180

Тверская область 177

Тюменская область 172

Республика Бурятия 170

Калининградская область 169

Хабаровский край 168

Республика Хакасия 166

Архангельская область 161

Курская область 153

Республика Крым 148

Брянская область 141

Республика Карелия 140

Республика Коми 131

Ульяновская область 131

Кемеровская область 131

Севастополь 115

Рязанская область 110

Красноярский край 110

Новосибирская область 107

Белгородская область 105

Кировская область 105

Челябинская область 105

Саратовская область 101

Приморский край 93

Оренбургская область 91

Калужская область 86

Волгоградская область 86

Республика Дагестан 85

Орловская область 82

Смоленская область 82

Вологодская область 82

Новгородская область 80

Ленинградская область 73

Псковская область 71

Ярославская область 66

Курганская область 65

Ставропольский край 64

Ханты-Мансийский автономный округ 62

Иркутская область 62

Костромская область 59

Краснодарский край 58

Ивановская область 57

Тульская область 57

Республика Чувашия 54

Сахалинская область 53

Мурманская область 51

Ямало-Ненецкий автономный округ 51

Астраханская область 49

Республика Тыва 47

Амурская область 47

Республика Мордовия 43

Удмуртская Республика 41

Алтайский край 38

Республика Марий Эл 36

Республика Саха (Якутия) 36

Пензенская область 30

Республика Калмыкия 25

Республика Алтай 25

Липецкая область 20

Республика Татарстан 20

Томская область 19

Тамбовская область 18

Республика Северная Осетия - Алания 16

Чеченская Республика 15

Республика Ингушетия 12

Камчатский край 12

Республика Адыгея 10

Кабардино-Балкарская Республика 9

Магаданская область 9

Карачаево-Черкесская Республика 7

Ненецкий автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 101 852. Почти 40% российских туристов намерены вакцинироваться перед отпуском