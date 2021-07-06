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06.07.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 23 378 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 23 378 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 12,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
  • 1 Москва 5498
  • 2 Московская область 2536
  • 3 Санкт-Петербург 1869
  • 4 Нижегородская область 454
  • 5 Воронежская область 370
  • 6 Красноярский край 347
  • 7 Республика Крым 334
  • 8 Пермский край 334
  • 9 Брянская область 330
  • 10 Забайкальский край 327
  • 11 Иркутская область 327
  • 12 Республика Бурятия 319
  • 13 Свердловская область 318
  • 14 Омская область 306
  • 15 Хабаровский край 299
  • 16 Ростовская область 285
  • 17 Оренбургская область 269
  • 18 Мурманская область 268
  • 19 Республика Коми 265
  • 20 Смоленская область 263
  • 21 Приморский край 240
  • 22 Владимирская область 229
  • 23 Челябинская область 227
  • 24 Ленинградская область 224
  • 25 Тверская область 222
  • 26 Волгоградская область 218
  • 27 Архангельская область 217
  • 28 Вологодская область 212
  • 29 Краснодарский край 209
  • 30 Калининградская область 207
  • 31 Тюменская область 206
  • 32 Алтайский край 199
  • 33 Республика Карелия 197
  • 34 Самарская область 196
  • 35 Саратовская область 184
  • 36 Республика Башкортостан 184
  • 37 Курская область 180
  • 38 Новосибирская область 179
  • 39 Кемеровская область 172
  • 40 Республика Дагестан 168
  • 41 Ставропольский край 166
  • 42 Пензенская область 165
  • 43 Ульяновская область 164
  • 44 Астраханская область 161
  • 45 Ярославская область 161
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 154
  • 47 Республика Хакасия 152
  • 48 Тульская область 152
  • 49 Псковская область 140
  • 50 Рязанская область 135
  • 51 Липецкая область 135
  • 52 Удмуртская Республика 126
  • 53 Костромская область 119
  • 54 Севастополь 118
  • 55 Кировская область 109
  • 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 98
  • 57 Новгородская область 98
  • 58 Орловская область 97
  • 59 Амурская область 97
  • 60 Калужская область 97
  • 61 Республика Саха (Якутия) 91
  • 62 Тамбовская область 91
  • 63 Республика Тыва 90
  • 64 Ивановская область 90
  • 65 Белгородская область 90
  • 66 Курганская область 82
  • 67 Республика Калмыкия 81
  • 68 Сахалинская область 80
  • 69 Томская область 71
  • 70 Чеченская Республика 69
  • 71 Республика Чувашия 57
  • 72 Республика Марий Эл 55
  • 73 Республика Мордовия 51
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 48
  • 75 Камчатский край 44
  • 76 Республика Татарстан 42
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 35
  • 78 Республика Ингушетия 35
  • 79 Республика Адыгея 33
  • 80 Республика Алтай 32
  • 81 Республика Северная Осетия-Алания 28
  • 82 Еврейская автономная область 25
  • 83 Магаданская область 19
  • 84 Ненецкий автономный округ 6
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 658 672 случая (+0,41%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0,12%
  • 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,16%
  • 3. Карачаево-Черкесская Республика 0,17%
За последние сутки подтверждено 737 смертей:
  • Москва 114
  • Санкт-Петербург 99
  • Иркутская область 33
  • Нижегородская область 26
  • Республика Бурятия 24
  • Краснодарский край 23
  • Пензенская область 22
  • Московская область 21
  • Тюменская область 17
  • Ростовская область 16
  • Саратовская область 15
  • Алтайский край 15
  • Ленинградская область 13
  • Самарская область 13
  • Свердловская область 12
  • Вологодская область 10
  • Красноярский край 10
  • Ульяновская область 9
  • Республика Хакасия 9
  • Рязанская область 8
  • Тульская область 8
  • Республика Крым 8
  • Республика Чувашия 8
  • Челябинская область 8
  • Новосибирская область 8
  • Смоленская область 7
  • Республика Коми 7
  • Волгоградская область 7
  • Ставропольский край 7
  • Пермский край 7
  • Брянская область 6
  • Тверская область 6
  • Мурманская область 6
  • Приморский край 6
  • Белгородская область 5
  • Ярославская область 5
  • Калининградская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Республика Татарстан 5
  • Оренбургская область 5
  • Омская область 5
  • Томская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Хабаровский край 5
  • Костромская область 4
  • Курская область 4
  • Псковская область 4
  • Республика Марий Эл 4
  • Курганская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Кемеровская область 4
  • Ивановская область 3
  • Калужская область 3
  • Липецкая область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Астраханская область 3
  • Севастополь 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Карачаево-Черкесская Республика 3
  • Чеченская Республика 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Воронежская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Адыгея 2
  • Республика Мордовия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Сахалинская область 2
  • Республика Калмыкия 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Республика Саха (Якутия) 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 139 316 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 411 человек:
  • Москва 6019
  • Санкт-Петербург 2547
  • Московская область 2112
  • Воронежская область 362
  • Пермский край 302
  • Свердловская область 297
  • Нижегородская область 247
  • Владимирская область 241
  • Республика Башкортостан 225
  • Ростовская область 204
  • Омская область 204
  • Забайкальский край 196
  • Самарская область 180
  • Тверская область 177
  • Тюменская область 172
  • Республика Бурятия 170
  • Калининградская область 169
  • Хабаровский край 168
  • Республика Хакасия 166
  • Архангельская область 161
  • Курская область 153
  • Республика Крым 148
  • Брянская область 141
  • Республика Карелия 140
  • Республика Коми 131
  • Ульяновская область 131
  • Кемеровская область 131
  • Севастополь 115
  • Рязанская область 110
  • Красноярский край 110
  • Новосибирская область 107
  • Белгородская область 105
  • Кировская область 105
  • Челябинская область 105
  • Саратовская область 101
  • Приморский край 93
  • Оренбургская область 91
  • Калужская область 86
  • Волгоградская область 86
  • Республика Дагестан 85
  • Орловская область 82
  • Смоленская область 82
  • Вологодская область 82
  • Новгородская область 80
  • Ленинградская область 73
  • Псковская область 71
  • Ярославская область 66
  • Курганская область 65
  • Ставропольский край 64
  • Ханты-Мансийский автономный округ 62
  • Иркутская область 62
  • Костромская область 59
  • Краснодарский край 58
  • Ивановская область 57
  • Тульская область 57
  • Республика Чувашия 54
  • Сахалинская область 53
  • Мурманская область 51
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 51
  • Астраханская область 49
  • Республика Тыва 47
  • Амурская область 47
  • Республика Мордовия 43
  • Удмуртская Республика 41
  • Алтайский край 38
  • Республика Марий Эл 36
  • Республика Саха (Якутия) 36
  • Пензенская область 30
  • Республика Калмыкия 25
  • Республика Алтай 25
  • Липецкая область 20
  • Республика Татарстан 20
  • Томская область 19
  • Тамбовская область 18
  • Республика Северная Осетия - Алания 16
  • Чеченская Республика 15
  • Республика Ингушетия 12
  • Камчатский край 12
  • Республика Адыгея 10
  • Кабардино-Балкарская Республика 9
  • Магаданская область 9
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 101 852.

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