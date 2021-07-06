В Тбилиси задержали трех подозреваемых в нанесении телесных повреждений представителям прессы в ходе митинга против ЛГБТ-сообщества. По информации тбилисского МВД, сотрудники продолжают поиски других агрессивно настроенных участников акции, от действий которых пострадали по меньшей мере 53 журналиста. Несколько ножевых ранений получил и оказавшийся в понедельник в центре города гражданин Польши, на которого напали предположительно из-за серьги в ухе.

Ранее глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили предупреждал, что акция представителей секс-меньшинств не просто опасна - чревата "гражданским противостоянием". "Как вы знаете, для большинства населения проведение этой акции неприемлемо. Соответственно, я считаю, что эта акция не должна состояться на проспекте Руставели", - заявил тогда Гарибашвили. Марш в итоге отменили, но несмотря на всю остроту сложившейся ситуации, силы правопорядка не справились с обеспечением безопасности.

Реакция Запада не заставила себя долго ждать. США и Европа в унисон показали грузинскому руководству "красную карточку" за неподобающее поведение и дали понять, что невыполнение установок по теме толерантности может поставить крест на перспективе евроинтеграции Грузии. "Правящая партия Грузии должна понять, что возможная европейская перспектива основана на достоинстве и уважении. Давайте воплотим в жизнь европейскую мечту всех грузин", - написал депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. А чешский посол в Грузии Петр Микиска пошел еще дальше, заявив, что "на карту поставлена ​​судьба демократии в Грузии". Аналогичный сигнал тбилисскому руководству пришел из Вашингтона. Госдепартамент заявил, что виновные в нападениях на представителей секс-меньшинств и поддерживающие их организации должны быть незамедлительно наказаны.

США и Европа в унисон показали грузинскому руководству "красную карточку"

Впрочем, организаторы акции ЛГБТ в Тбилиси понимали, во что выльется марш по проспекту Руставели, но не отказались от его проведения. В результате этой провокации они получили внимание со стороны мировых СМИ и ведущих западных политиков, а значит, увеличили шансы на получение новых зарубежных грантов. Есть в этой истории и политический вектор. Вину за нетерпимость большинства грузинского общества к насаждаемой Западом ЛГБТ-повестке прозападные политики в Грузии стремятся переложить на силы, "поддерживающие тесные связи с Москвой" и Грузинскую православную церковь. Показательно, что все эти события состоялись накануне визита в Грузию комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели. Можно предположить, что в ходе своего первого визита тот свяжет возможные западные инвестиции с уровнем толерантности грузинского общества в отношении публичных акций секс-меньшинств.