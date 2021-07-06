Запускается пилотный проект по применению зарубежных строительных норм

Пилотный проект по использованию зарубежных строительных норм прорабатывают в Минстрое. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на сессии "Промышленная политика в сфере строительства" выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"Начинаем отрабатывать пилотный проект по использованию норм еврокода на территории России", - сказал министр. Это обеспечит возможность быстрого строительства объектов, которые уже построены в других странах, опробованы и понятны для строительства.

Совместно с экспертами Минстрой выработал стратегию, которая позволяет вводить не прямое копирование зарубежных норм, а возможность их гармонизации с учетом развития российских норм, добавил Файзуллин. "Применение еврокодов мы понимаем как важный вопрос при корректировке нашего законодательства", - сказал министр.