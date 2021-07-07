140 лет назад родился Пиноккио

7 июля 1881 года в римской "Газете для детей" началась публикация книги Карло Коллоди "Приключения Пиноккио. История деревянной куклы". А в 1935 году "красный граф" Алексей Толстой сдал в издательство "Детгиз" переделку, или, как сказали бы сегодня, ремейк, "Пиноккио" - сказку "Золотой ключик, или Приключения Буратино". Параллельно она печаталась в газете для советских детей "Пионерская правда".

В переводе с итальянского pinocchio - это в буквальном переводе "сосновый глаз", означающий круглый след от сучка в бревне или полене. Burattino - "кукла", "марионетка". Не только сюжет, но и имя героя Алексей Толстой позаимствовал у Коллоди, ведь на итальянском название его сказки звучит как Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino.

Но на сюжетной схеме и имени главного героя и кончается сходство двух сказок. Это две совершенно разные и самостоятельные вещи - и по содержанию, и по морали, и даже по смыслу.

Толстой писал своего "Буратино", на некоторое время оторвавшись от работы над "Хождением по мукам". Перед этим он перенес инфаркт. Можно понять, почему ему хотелось превратить назидательную и в целом грустную сказку Коллоди в веселую, жизнерадостную сказочку о счастливом деревянном человечке. Ведь "Приключения Пиноккио" - это тоже своего рода "хождение по мукам", потому что в сказке деревянная кукла проходит целый ряд мытарств и испытаний, и все для того, чтобы из дерева стать живым мальчиком. В сказке Толстого дерево так и остается деревом, и это, пожалуй, самое главное различие двух книг.

Так случилось, что в детстве первой мне попала в руки книга Коллоди в изумительно красочном болгарском издании на русском языке. Да, сперва заинтересовался картинками. Но сказку я читал со слезами и потом, читая "Буратино", возмущался: здесь все не так, зачем Толстой врет!

Я и сегодня остаюсь фанатом "Пиноккио". Кстати, во Флоренции, родном городе Карло Коллоди, стоит памятник Пиноккио с надписью: "Бессмертному Пиноккио - благодарные читатели в возрасте от 4 до 70 лет".

Да, книга Коллоди, в отличие от сказки Толстого, вещь назидательная. Коротко ее мораль можно сформулировать так: слушайся отца своего, не ленись, учись, трудись в поте лица, не верь тем, кто обещает тебе быстрый успех и дармовое богатство, ухаживай за больными, и тогда есть шанс, что ты станешь человеком. В противном случае без шансов ты станешь ослом или в лучшем случае деревянным болваном. Но согласитесь, что мораль эта очень актуальна для нашего времени.

В сказке Толстого иная мораль. Будь веселым и беспечным, не слушай никого, живи по своей воле, будь смекалистым и ловким, если нужно, обманывай, за это все тебя полюбят, и в конце концов ты поймаешь птицу удачи за хвост. А то, что при этом так и останешься деревом, не суть важно.

Я благодарен судьбе, что первым прочитал "Пиноккио". Может, где-то на уровне подсознания эта книга меня чему-то научила. Так же, как безумно талантливая сказочка Толстого чему-то научила других.

"Пиноккио" - книга весьма сложная. В ней постоянно присутствуют библейские мотивы. Чего стоит огромная рыба, которая проглотила сначала создателя Пиноккио старого Джеппетто, а потом и самого Пиноккио. Это явный отсыл к библейской Книге пророка Ионы. В Книге Иона не послушался Господа, призвавшего весь город раскаяться в грехах, и бежал на корабле, но на море поднялась страшная буря. С помощью жребия моряки узнали, что в этой каре повинен Иона, и бросили его в море, где его проглотил кит. Пиноккио часто оказывается в море и не тонет, потому что деревянный. Его пытаются утопить - тоже бесполезно.

В сущности, оставаясь деревом, Пиноккио практически неуязвим, да и бессмертен. Став человеком из плоти и крови, он становится уязвимым и смертным. Но именно к этому кукла шла через ряд испытаний, и в этом она обретает свое счастье.

Счастье Буратино - Золотой Ключик, которым открывается потайная дверца в стене хижины Папы Карло (прозрачный намек на создателя "Пиноккио" Карло Коллоди), где находится волшебный театр, где всем будет весело.

Только не думайте, что я занижаю значение сказки Толстого. Просто это разные книги. Я выбираю "Пиноккио".

Пять отличий сказки Коллоди от сказки Толстого:

- Хозяин кукольного театра Манджафуоко - добрый и щедрый. Карабас Барабас - злой и жадный.

- Пиноккио помогает Добрая Фея. У Толстого кукла Мальвина сама постоянно нуждается в помощи.

- В книге Коллоди нет Золотого Ключика. В сказке Толстого - это главный двигатель сюжета.

- Характер Пиноккио меняется на протяжении книги. Буратино как был куклой, так и остается.

- Действие "Пиноккио" занимает 2 года и 8 месяцев. Приключения Буратино - 6 дней.