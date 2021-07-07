Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 319-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи"

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2007, N 7, ст. 835; 2010, N 7, ст. 705; N 31, ст. 4190; 2011, N 45, ст. 6333; 2012, N 31, ст. 4328; N 53, ст. 7578; 2013, N 48, ст. 6162; 2014, N 19, ст. 2302; N 30, ст. 4273; N 49, ст. 6928; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4213; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4742, 4794; N 50, ст. 7557; 2018, N 53, ст. 8453, 8455; 2019, N 18, ст. 2214; N 23, ст. 2914; 2021, N 1, ст. 27, 72, 74; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 года, N 0001202106110081) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Собственниками или иными владельцами линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, могут являться только российские юридические лица.";

2) пункт 2 статьи 12 дополнить абзацем следующего содержания:

"устанавливает требования к порядку пропуска трафика в сетях передачи данных.";

3) статью 442 изложить в следующей редакции:

"Статья 442. Мониторинг соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, в том числе представленных лицами, действующими от имени операторов связи

1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, проводит мониторинг соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, в том числе представленных лицами, действующими от имени операторов связи. При осуществлении указанного мониторинга могут использоваться сведения, полученные из единой системы идентификации и аутентификации, базы данных перенесенных абонентских номеров, иных определенных Правительством Российской Федерации систем.

2. Организационные и технические меры, необходимые для реализации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, полномочий по мониторингу соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, в том числе представленных лицами, действующими от имени операторов связи, включая использование сведений, полученных из единой системы идентификации и аутентификации, базы данных перенесенных абонентских номеров, иных определенных Правительством Российской Федерации систем, осуществляет радиочастотная служба.";

4) в статье 46:

а) абзац первый пункта 51 после слов "(далее - технические средства противодействия угрозам)" дополнить словами "на средствах связи, обеспечивающих возможность передачи данных на пользовательское оборудование со скоростью более чем десять гигабит в секунду";

б) дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52. Оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", при присоединении к его сети связи сети связи другого оператора связи, оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", обязан обеспечить пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам, за исключением случая, если пропуск трафика на присоединенную сеть связи через технические средства противодействия угрозам обеспечен иным взаимодействующим оператором связи.";

в) дополнить пунктом 53 следующего содержания:

"53. Оператор связи, который оказывает абоненту-гражданину услуги связи по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением случаев оказания таких услуг с использованием спутниковых сетей связи), обязан без взимания платы оказывать такие услуги связи абоненту-гражданину для доступа к сайтам в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.

В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов включаются официальные сайты государственных органов и органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официальные сайты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", порталы государственных и муниципальных услуг, определяемые правительственной комиссией. В указанный перечень могут включаться иные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационные системы и программы для электронных вычислительных машин, определяемые правительственной комиссией. Положение о правительственной комиссии, ее состав и порядок принятия ею решений утверждаются Правительством Российской Федерации.

Порядок ведения уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов, в том числе критерии отбора сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных систем и программ для электронных вычислительных машин для их включения в указанный перечень, требования к владельцам сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, включенных в указанный перечень, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Условия предоставления предусмотренных настоящим пунктом услуг связи в части доступа к сайтам в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", информационным системам и программам для электронных вычислительных машин, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов, устанавливаются правилами оказания услуг связи.";

г) в пункте 9:

абзац второй признать утратившим силу;

абзац третий дополнить предложением следующего содержания: "Идентификация абонентов, инициирующих соединение для целей передачи голосовой информации в сети передачи данных, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Оператор связи, участвующий в установлении телефонного соединения или соединения в сети передачи данных для целей передачи голосовой информации, обязан передавать в сеть связи другого оператора связи, участвующего в установлении таких соединений, в неизменном виде полученные абонентский номер или уникальный код идентификации.";

д) в пункте 10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"10. При оказании услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика оператор связи обязан проверить соблюдение требований, установленных пунктами 8 и 9 настоящей статьи, с использованием системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования.";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случае:

если при использовании системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования установлено отсутствие информации об инициировании соединения абонентом, в том числе для отправки короткого текстового сообщения (за исключением случая, если соединение инициировано с сети связи иностранного оператора связи и сопровождается нумерацией, соответствующей иностранной системе и плану нумерации);

если инициированное с сети связи иностранного оператора связи соединение, в том числе для передачи короткого текстового сообщения, сопровождается нумерацией, соответствующей российской системе и плану нумерации (за исключением случаев, если соединение инициируется абонентом российского оператора подвижной радиотелефонной связи, находящимся за пределами территории Российской Федерации);

если у оператора связи, участвующего в установлении соединения, в том числе для передачи короткого текстового сообщения, отсутствует информация об абонентском номере или уникальном коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение.";

е) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Для осуществления мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, в том числе представленных лицами, действующими от имени операторов связи, оператор подвижной радиотелефонной связи обязан представить в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в том числе по его запросу, в сроки, порядке, составе и формате, которые установлены Правительством Российской Федерации, следующую информацию:

о способах подтверждения сведений об абонентах и сведений о пользователях услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей и результатах проведенных проверок достоверности таких сведений;

сведения об абонентах и сведения о пользователях услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, об используемом ими пользовательском оборудовании (оконечном оборудовании);

о функционировании идентификационных модулей, используемых абонентами и пользователями услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей;

о местоположении радиоэлектронных средств, с помощью которых осуществляются соединения между абонентами или пользователями услугами связи;

о фактах и видах соединений, совершенных абонентами или пользователями услугами связи абонентов - юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, в том числе о фактах передачи и (или) получения голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений, сведения об объеме переданной и (или) полученной информации, датах и времени их передачи и (или) получения.";

5) дополнить статьей 461 следующего содержания:

"Статья 461. Система обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования

1. В целях обеспечения соблюдения операторами связи обязанностей, предусмотренных пунктами 8, 9 и 10 статьи 46 настоящего Федерального закона, радиочастотная служба создает и обеспечивает функционирование и развитие системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования.

2. Операторы связи в целях обеспечения соблюдения обязанностей, предусмотренных пунктами 8, 9 и 10 статьи 46 настоящего Федерального закона, обязаны подключиться к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования, направлять в систему обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования и получать из указанной системы сведения в сроки, порядке, составе, формате и случаях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

3. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, проводит мониторинг соблюдения операторами связи обязанностей, предусмотренных пунктами 8, 9 и 10 статьи 46 настоящего Федерального закона и пунктом 2 настоящей статьи, в том числе с использованием сведений, полученных из системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования.

4. Система обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования взаимодействует с единой системой идентификации и аутентификации, базой данных перенесенных абонентских номеров, системами операторов связи, иными определенными Правительством Российской Федерации системами.

5. Требования к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования, правила функционирования и взаимодействия указанной системы с информационными системами и иными системами, в том числе с системами операторов связи, определяются Правительством Российской Федерации.";

6) дополнить статьей 561-1 следующего содержания:

"Статья 561-1. Обязанности операторов связи, собственников или иных владельцев технологических сетей связи, собственников или иных владельцев точек обмена трафиком, собственников или иных владельцев линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации

1. Операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, собственники или иные владельцы точек обмена трафиком, собственники или иные владельцы линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, обязаны соблюдать требования, установленные федеральным органом исполнительной власти в области связи, к линиям связи, пересекающим Государственную границу Российской Федерации, к средствам связи, к которым подключаются указанные линии.

2. Операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, собственники или иные владельцы точек обмена трафиком, собственники или иные владельцы линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, обязаны направить уведомление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, о выполнении требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для включения сведений о линиях связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средствах связи, к которым подключаются указанные линии связи в реестр линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи.

3. Правительство Российской Федерации утверждает порядок ведения федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, реестра линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, в том числе порядок направления предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи уведомления операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком, собственниками или иными владельцами линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, порядок включения сведений о них в указанный реестр, а также перечень сведений, содержащий информацию, которая является общедоступной.

4. На основании уведомления, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, проводит обследование линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи.

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, по результатам обследования линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, принимает решение о включении сведений об указанных линиях связи и средствах связи в реестр линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, или об отказе во включении сведений о них в указанный реестр.

6. Основанием для отказа во внесении сведений о линиях связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средствах связи, к которым подключены указанные линии связи, в реестр линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи, является несоблюдение операторами связи, собственниками или иными владельцами технологических сетей связи, собственниками или иными владельцами точек обмена трафиком, собственниками или иными владельцами линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

7. Операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, собственники или иные владельцы точек обмена трафиком, собственники или иные владельцы линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, не вправе подключать линии связи, пересекающие Государственную границу Российской Федерации, к средствам связи и средства связи к линиям связи, пересекающим Государственную границу Российской Федерации, в случае отсутствия информации об указанных линиях связи и средствах связи в реестре линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи.";

7) подпункт 4 пункта 8 статьи 562 дополнить абзацами следующего содержания:

"о присоединении к своим сетям связи сетей связи операторов связи;

о подключении к линиям связи пользовательского (оконечного) оборудования абонента - юридического лица либо индивидуального предпринимателя.";

8) пункт 3 статьи 651 после слов "технические средства противодействия угрозам" дополнить словами "в соответствии с пунктом 51 статьи 46 настоящего Федерального закона".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункт "е" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 октября 2021 года.

3. Пункты 1, 2, подпункты "а" и "в" пункта 4, пункты 7, 8 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года.

4. Абзац третий подпункта "г" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 мая 2022 года.

5. Подпункт "б", абзацы второй, третий и шестой подпункта "д" пункта 4, пункты 5 и 6 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

6. К нормативным правовым актам Российской Федерации, устанавливающим обязательные требования и предусмотренным абзацем шестым пункта 2 статьи 12, абзацами третьим и четвертым пункта 53, абзацем третьим пункта 9, пунктом 13 статьи 46, пунктами 2, 4 и 5 статьи 461, пунктами 1 и 3 статьи 561-1 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (в редакции настоящего Федерального закона) и частью 7 настоящей статьи, не применяются положения части 1 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации".

7. Собственник или иной владелец линий связи, пересекающих Государственную границу Российской Федерации, обязан обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (в редакции настоящего Федерального закона), и в срок до 1 марта 2022 года уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Президент Российской Федерации В. Путин