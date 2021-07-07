Алексей Ставицкий меняет действительность по законам чистого звука

Грузчик, флейтист, настройщик, реставратор, сейчас - директор музея-мастерской фортепиано в Рыбинске.

Коренной москвич, Алексей Ставицкий перевез из Московской в Ярославскую область свою коллекцию роялей, в которой сейчас более 100 старинных инструментов, в том числе из домов Ойстраха, Игумнова, Мусоргского... Многие из них были подняты им из руин и заиграли в лучших залах страны.

Лирика от "Дидерихс"

- "Стейнвей" неплохой, но звучит более... плебейски, что ли. "Дидерихс" тоньше, лиричнее.

Пианист Дмитрий Коростелёв, которому через час играть перед публикой в музее-мастерской фортепиано, слушая Ставицкого, выбирает между двумя роялями - и, наконец, решается: ему, ценителю старинной музыки, ближе лиричный "Дидерихс" 1895 года.

Прежние его хозяева, потомки музыковеда Натана Фишмана, играли на рояле до тех пор, пока тот не перестал играть. А через 2 месяца на отреставрированном и настроенном в мастерской Алексея Ставицкого инструменте пианисты в зале Рахманиновского общества в течение полугода, с утра до вечера, наигрывали программы к Конкурсу Чайковского.

Сейчас и он, и этот "Стейнвей" 1912 года и еще два десятка роялей разных эпох из коллекции Ставицкого стоят в зале открывшегося в декабре 2019 года музея-мастерской фортепиано в Красном гостином дворе на Волжской набережной - в самом центре Рыбинска. И играют для публики.

Фото: Сергей Михеев

Рамой по голове

Когда десятки антикварных роялей, которым не нашлось места на московских складах, уже пару лет стояли без перспектив на складах тверских, Ставицкому организовали в московском кафе встречу с главой администрации Рыбинска. В администрации взялись за имидж города и искали новые подходы, так что мэр Денис Добряков давнюю идею Алексея - создать музей-мастерскую с выставкой роялей, с историческим отделом, с концертным залом, где будет звучать музыка разных эпох на инструментах, в мастерской восстановленных, выслушал с большим вниманием. Административный ресурс поддержал частную инициативу - и Алексею пришлось вспоминать 90-е, когда он подрабатывал грузчиком, и втаскивать с коллегами рояли в фуры Тверь - Рыбинск.

...Сразу за входом в музей-мастерскую - "Зайлер" 1911 года, Ставицкий считает его символом Рыбинска: рояль принадлежал пианисту Константину Игумнову, педагогу Марии Челищевой, открывшей тут первую музыкальную школу. У инструментов в зале, оформленном по проекту Ставицкого, подняты крышки и пюпитры, открыты клавиатуры: можно заглянуть в чрево рояля и, нажав клавиши, послушать, как нежно звучали инструменты в эпоху романтизма - скажем, вот этот "Плейель", любимый рояль Шопена. "Беккер", и после двух ремонтов не потеряв фирменной отчетливости звука, сохранив струны и молоточки столетней давности, играл в Большом и Малом залах консерватории. А вот у его ровесника рядом - это рояль профессора Мясоедова - стерт до самого дерева лак на крышке рядом с местом пианиста...

Фото: Сергей Михеев

- Это локти студентов, мои в том числе, - рассказывает Ставицкий. - Мы тут стояли, опираясь на крышку, и следили за руками играющего Мясоедова...

Любимым фортепиано он занимался в Мерзляковском училище при Московской консерватории не меньше, чем флейтой, по классу которой и окончил Мерзляковку. Не пропуская занятия в кружке настройщиков в общежитии училища. Ну а потом желание играть на хороших инструментах переросло в потребность делать их еще лучше. И в 1992 году возникла мастерская.

Поначалу рояли падали на него, внезапно треснувшие рамы отправляли в нокдаун, но Ставицкий всякий раз вставал, тренируя врожденные упорство, внимание к деталям, умение видеть вещи в целом и слышать чистый звук. В училище они вели статистику и выходило, что на 4 курсах училось около 600 студентов, и раз в 10 лет из этих стен выходил высококвалифицированный настройщик, мастер по роялям.

А коллекционеров роялей, по подсчетам Алексея, сегодня и вовсе - двое, он и пианист Петр Айду.

Фото: Сергей Михеев

Первыми инструментами коллекции Ставицкого были рояли подаренные, вывезенные из каких-то дачных кооперативов, например, ценнейший "Лихтенталь", брат-близнец любимого рояля Марии Волконской. В залах музея-мастерской пока нет "Шредера" 1840-х, "Стейнвея" 1872-го, на котором в фильме "Композитор Глинка" Рихтер играл Листа. Что-то находилось в поездках по настройкам и оценкам, что-то покупал, что-то приводил в порядок и получал в подарок.

В Москве роялям уже не хватало места. Но проблема с метрами переставала быть единственной.

- Когда я был главным мастером Концертного зала ММДМ, там было пять концертных "Стейнвеев", тогда как во многих областных центрах - да в том же Рыбинске - на весь город он мог быть вообще один! - говорит Алексей. - Да и еще неизвестно, в каком состоянии.

Крыловидный спинет: эти маленькие клавесины были популярны в XVIII веке, но выпускались и в XX. Фото: Сергей Михеев

Бурлак

- Он приехал и дал нам всем пинка - мол, мы стонем, что все рушится, а сами ничего не делаем, - говорит помощник Алексея историк Кирилл Егоров.

Прошлым летом, на спаде пандемии, Ставицкий с местными активистами организовал на разрушающемся деревянном памятнике архитектуры, который тут называют "Больница бурлаков", регулярные субботники, вместе со всеми корчевал деревья и косил траву, организуя после каждого выхода концерт. На больших городских праздниках рояль из музея стоит на крыльце драмтеатра, и на всю площадь звучит живая музыка. Один "Беккер" Ставицкий уже отвез в библиотеку "Радуга", в ДК "Переборы" скоро появится свой рояль...

Он сейчас живет между двумя городами. Настройкой почти не занимается, очередь на реставрацию в мастерскую в Красногорске все длиннее, он едва успевает консультировать владельцев инструментов (а реставрация и консультации - один из источников дохода музея). Зато в музее уже скоростной интернет, а друг Алексея, гитарист "Несчастного случая" Дмитрий Чувелев наладил YouTube-трансляции концертов. Их дают охотно приезжающие каждую неделю в Рыбинск лауреаты международных конкурсов: мало где в России им могут предложить на выбор идеально отреставрированные и настроенные "Блютнеры", "Зайлеры" и "Стейнвеи". Для местного зрителя билет стоит 300 рублей.

Фото: Сергей Михеев

Ставицкий надеется создать здесь реставрационную школу, организовать научный отдел при музее с разделом о здешней музыкальной культуре, организовать акустический концертный зал... А еще на нынешних условиях аренды увеличить площади музея (на складах ждут своего часа еще десятки инструментов, например, рояль Мусоргского), перевезти из Красногорска свою мастерскую и продолжать реставрировать раритеты, выстраивая полную линейку играющих клавишных от XVIII до XX века. Уникальной для России.