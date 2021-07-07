Овен

Вы сможете выйти победителем из схватки с довольно сильными конкурентами, если будете заранее знать об их планах.

Телец

Вы потратите время на дела, которые не отнимут сил и не потребуют капиталовложений.

Близнецы

Чем быстрее вы будете добираться до цели, тем меньше будете смотреть на то, как ваши действия влияют на жизнь других.

Рак

Вы не рассчитываете на помощь и поддержку со стороны, вам кажется, что вы со всем можете справиться самостоятельно.

Лев

Многие будут спрашивать вашего совета в надежде, что вы быстро решите все их проблемы.

Дева

Вы сможете выйти победителем из схватки с конкурентами, если узнаете об их планах.

Весы

Совместные действия могут быть затруднены, но даже небольшие усилия помогут обрести взаимопонимание.

Скорпион

Если вы захотите получить побольше, а отдать поменьше, то окружающие потеряют интерес к сотрудничеству с вами.

Стрелец

Не занимайтесь делами, требующими самоотречения. Не тратьте время на то, чтобы убедить всех в своей правоте.

Козерог

Вы не согласитесь на компромиссы, вами будет двигать стремление к личной выгоде.

Водолей

Вы будете плохо переносить перепады давления, не делайте резких движений и не занимайтесь тяжелой работой.

Рыбы

Вы будете находить решение сложных проблем, но с трудом разбираться в том, за что браться в первую очередь.