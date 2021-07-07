Овен
Вы сможете выйти победителем из схватки с довольно сильными конкурентами, если будете заранее знать об их планах.
Телец
Вы потратите время на дела, которые не отнимут сил и не потребуют капиталовложений.
Близнецы
Чем быстрее вы будете добираться до цели, тем меньше будете смотреть на то, как ваши действия влияют на жизнь других.
Рак
Вы не рассчитываете на помощь и поддержку со стороны, вам кажется, что вы со всем можете справиться самостоятельно.
Лев
Многие будут спрашивать вашего совета в надежде, что вы быстро решите все их проблемы.
Дева
Вы сможете выйти победителем из схватки с конкурентами, если узнаете об их планах.
Весы
Совместные действия могут быть затруднены, но даже небольшие усилия помогут обрести взаимопонимание.
Скорпион
Если вы захотите получить побольше, а отдать поменьше, то окружающие потеряют интерес к сотрудничеству с вами.
Стрелец
Не занимайтесь делами, требующими самоотречения. Не тратьте время на то, чтобы убедить всех в своей правоте.
Козерог
Вы не согласитесь на компромиссы, вами будет двигать стремление к личной выгоде.
Водолей
Вы будете плохо переносить перепады давления, не делайте резких движений и не занимайтесь тяжелой работой.
Рыбы
Вы будете находить решение сложных проблем, но с трудом разбираться в том, за что браться в первую очередь.