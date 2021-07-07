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07.07.2021 21:22
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин негативно оценил работу регионального следствия

Текст: Наталья Козлова
Александр Бастрыкин на свой очередной личный приём граждан пригласил подчиненных - руководителей и сотрудников следственных управлений по Воронежской, Саратовской и Ярославской областям. Это на их уголовные дела пожаловались граждане.

Две женщины из Воронежской области - мать и бабушка погибшего два года назад от удара электротоком мальчика - пожаловались Бастрыкину на ход следствия. По их словам, расследование неоднократно приостанавливалось и прекращалось, в деле остались противоречия, и не установлена истинная причина трагических последствий. Из материалов уголовного дела следует, что ребенок получил смертельное поражение электрическим током из-за обрыва провода линии электропередач. Следователи территориального подразделения пришли к выводу, что "событие преступления отсутствует", так как причиной произошедшего стали неосторожные действия находившегося с мальчиком старшего брата, который бросил на провода металлический фрагмент. Вот только мать и бабушка считают, что трагедия связана с ненадлежащим обслуживанием линии электропередач работниками ООО "Энергия", но эта версия осталась без внимания следователей.

Александр Бастрыкин, выразив соболезнования матери и бабушке ребенка, раскритиковал работу территориального следственного управления и его руководителя Кирилла Левита. Была назначена проверка по фактам, о которых говорили женщины. Расследование дела по решению главы ведомства будет продолжено в центральном аппарате СК.

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Жительница Саратовской области рассказала про исчезновение своей приемной дочери. В феврале 2020 года 22-летняя девушка ночью вышла от знакомой и пропала без вести. Через несколько месяцев недалеко от села Хлебновка были обнаружены костные останки. Экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшей девушке, но установить причину ее смерти следователям не удалось, поэтому уголовное дело было прекращено. Приемная мать не согласилась с результатами расследования. Она попросила Бастрыкина назначить повторные экспертизы, а при подтверждении личности погибшей - установить, что же случилось. Председатель СК крайне негативно оценил работу регионального следствия. Александр Бастрыкин указал на отсутствие заинтересованности следователей в установлении истины по делу и их отстранённость от чужой беды. Глава СК поставил на контроль ход дальнейшего расследования и порядок выполнения данных им указаний в центральном аппарате СК.

Выслушал Бастрыкин и жительницу Ярославской области, муж которой пропал без вести в 2009 году. Через 10 лет, в марте 2019 года в заброшенном гараже был обнаружен его автомобиль с пулевым отверстием. По словам заявительницы, убийство ее супруга совершено из-за конфликта на почве долговых обязательств. Погибшему не хотели возвращать деньги. Расследование осложнено тем, что предполагаемого заказчика и исполнителя преступления уже нет в живых. Женщина пожаловалась на длительность расследования и попросила принять меры к поиску останков погибшего супруга. Глава ведомства поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства, дав своим подчиненным конкретные поручения о проведении следственных и поисковых мероприятий.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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По всем озвученным в ходе приема фактам халтурного расследования уголовных дел Александр Бастрыкин поручил провести служебные проверки должностных лиц, причастных к их расследованию, оказать криминалистическое сопровождение следствия силами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. В конце приема Александр Бастрыкин сказал, что готов повторно встретиться с теми, кто был на этом приёме, "в случае недостаточности принятых мер".

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