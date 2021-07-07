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07.07.2021 19:42
Рубрика: Происшествия

Гибельное лето

Александр Бастрыкин: с начала сезона массового отдыха в стране погиб 131 ребенок
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8501)

Оперативное совещание с не совсем обычной повесткой провел Александр Бастрыкин. Говорили на нем о безопасности детского отдыха.

Фото: Ольга Бухарова/РГ
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Председатель Следственного комитета озвучил страшную цифру - с начала лета в России погиб 131 ребенок. Большинство стали жертвами несчастных случаев на воде. Основной причиной трагедий в СК назвали отсутствие внимания и контроля взрослых. Причем больше всего трагических случаев произошло в Коми, Краснодарском, Пермском и Приморском краях. На совещании руководитель следственного управления по Пермскому краю доложил Александру Бастрыкину, что в регионе только в последние дни июня зафиксировано шесть случаев гибели детей и подростков на воде.

Несчастья, которые случаются с детьми, всегда на особом контроле лично у главы СК. Поэтому никто не удивился, что после доклада руководителя следствия по Республике Тыва Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование дела о массовом заболевании коронавирусом детей в лагере "Байлак". Профильное подразделение центрального аппарата СК по поручению председателя будет контролировать проверки и действия следователей из Санкт-Петербурга и Краснодарского края из-за сюжета, который прошел на телевидении. Журналисты показали, что чиновники отправили отдыхать детей-инвалидов из Санкт-Петербурга в один из пансионатов Краснодарского края, и дети с сопровождающими попали в очень плохие условия. Кроме этого Бастрыкин потребовал от подчиненных в Крыму, Севастополе и Саратовской области доклады о том, что они сделали, разбираясь с причинами появления в лагерях "Артек" и "Буревестник" вспышек коронавирусной инфекции.

Руководитель следствия в Тюменской области доложил о расследовании дела, которое завели после исчезновения 9-летней Насти Муравьевой. Глава СК дал поручение передать это дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК. А еще Бастрыкин поручил оперативно завершить уголовное дело о халатности опеки. Дело завели, когда ребенок пропал.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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