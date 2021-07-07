Белорусская писательница идет по следам великого поэта

В этом году в московском издательстве "Вече" вышло сразу две книги уроженки Волковыска Ларисы Черкашиной - "Богини Пушкина: от "златой весны" до "поздней осени" и "Живой Пушкин. Повседневная жизнь великого поэта".

Лариса Черкашина родилась в Волковыске, где в первые послевоенные годы командиром воинской части служил ее отец. Потом вместе с семьей открывала для себя другие белорусские города: Щучин, Слоним, Сморгонь, Барановичи... 13 лет жизни связывают писательницу с Беларусью.

Литературную, творческую работу Лариса Черкашина начала более полувека назад. Писала для разных журналов и газет о фольклоре, народных традициях. Много писала об искусстве, его сопряжении с жизнью. А с середины 1980-х годов занялась изучением жизни и творчества великого Пушкина. Прежде всего исследовательницу заинтересовала родословная Александра Сергеевича, а еще - судьба его жены Натальи Гончаровой. Так появились книги "Тысячелетнее древо А.С. Пушкина: корни и крона", "Венок Натали", "Тайны пушкинского древа", "Натали Гончарова. Счастливый брак", "Пушкин и Натали", "Пушкин, потомок Рюрика". Всего издано двадцать книг. Ларису Андреевну приняли в Союз писателей России и Московский союз литераторов. В 1999 году, когда Россия и весь мир отмечали 200-летие со дня рождения поэта, исследовательницу наградили Золотой Пушкинской медалью в номинации "За вклад в российскую культуру". А еще через три года указом президента России Лариса Андреевна отмечена медалью Пушкина.

13 лет жизни связывают Ларису Черкашину с Беларусью

Лариса Черкашина. Фото: mossoyuzlit.ru

- Во многом на мое увлечение Пушкиным повлиял отец - подполковник Андрей Черкашин, который известен как настойчивый и глубокий исследователь в области генеалогии, - говорит писательница. - Мы совместно и большую книгу издали - "Тысячелетнее древо А.С. Пушкина: корни и крона", которая была отмечена в 2010 году Всероссийской историко-литературной премией "Александр Невский".