Блогер Гусейн Гасанов отказался от медосвидетельствования и будет лишен прав

Столичные полицейские остановили люксовый автомобиль - Ламборгини Урус (стоимость от 16,5 до 20 млн рублей) и заподозрили водителя элитного внедорожника в употреблении алкогольных напитков. За рулем иномарки оказался популярный 27-летний видеоблогер Гусейн Гасанов.

"В 21.30 в 4-м Сетуньском проезде у дома 20 сотрудники 2-го Отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве остановили автомобиль "Ламборгини Урус" под управлением 27-летнего жителя столицы, - говорится в сообщении столичной полиции. - В ходе проверки документов у автоинспекторов возникло подозрение, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Ему было предложено пройти процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, но автолюбитель отказался его пройти".

Отмечается, что в отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения". "Материалы будут направлены в суд для принятия решения", - сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Блогера должны будут лишить водительского удостоверения на срок от полутора до 2 лет, а также оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Напомним, блогер Гасанов уже привлекал внимание дорожной полиции в Самаре осенью 2019 года.