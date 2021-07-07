Большинство инцидентов в ЖКХ связаны с водопроводом и канализацией

Одна из самых сложных проблем в ЖКХ - очистные сооружения. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при Минстрое.

Около 67% инцидентов в ЖКХ связано с водой и канализацией, рассказал министр. Высок износ очистных сооружений. "Не вкладывая в эти направления деньги, мы качественного рывка не получим", - подчеркнул глава ведомства. Планируемый объем строительства жилья невозможен без качественной модернизации инфраструктуры.

Предполагается, что регионы получат 500 миллиардов рублей через инфраструктурные кредиты на реализацию программ, связанных с развитием инфраструктуры. Сейчас Минстрой с Минфином и правительством отрабатывает процедуру их получения. Необходимо сделать эту процедуру короче, чтобы эти средства дали толчок развитию строительства, сказал министр.